Corpo é encontrado dentro de carro abandonado em Itapemirim

A vítima é um homem de aproximadamente 45 anos e estava em uma Fiat Strada de cor prata com placa do município de Carambola, Minas Gerais

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 22:11 - Atualizado há 6 anos

Carro estava na Avenida Beira Mar, próximo a entrada do Gomes, escondido entre a vegetação da praia Crédito: TV Gazeta Sul

Um corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira (27), dentro de um carro, na localidade do Gomes, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo.

O corpo, que estava dentro do veículo, foi achado por moradores da região e estava na Avenida Beira Mar, próximo a entrada do Gomes, escondido entre a vegetação da praia.

A Polícia Civil foi acionada por volta das 16h30 e, até o início da noite, aguardava a chegada da perícia.

Segundo a PC, a vítima é um homem de aproximadamente 45 anos e estava em uma Fiat Strada de cor prata com placa do município de Carambola, Minas Gerais. A suspeita é de que o corpo já estivesse lá há algum tempo, pois já exalava mal cheiro.

A vítima estava com um ferimento na cabeça, aparentemente causado por uma arma de fogo. A polícia investiga se pode se tratar de um caso de suicídio.

