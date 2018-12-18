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Caparaó

Corpo de desaparecido é encontrado boiando em Dores do Rio Preto

Robson Veloso estava desaparecido há aproximadamente nove dias

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 14:30
Pedreiro morre afogado em Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros
Um pedreiro de 40 anos foi encontrado morto em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. O corpo de Robson Veloso foi localizado em um rio por volta das 10h. A vítima estava desaparecida há nove dias. Apesar de estar em estado de decomposição, o corpo foi reconhecido pelos familiares que foram até o local.
> Turista morre afogado em lagoa de Marataízes
De acordo com a Polícia Militar o corpo de Robson foi encontrado boiando agarrado em galhos dentro do Rio Preto. Os irmãos e um primo da vítima informaram que a vítima trabalhava de pedreiro próximo a um bar na divisa do município com o Estado de Minas Gerais.
O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil vai investigar o caso.
Corpo de desaparecido é encontrado boiando em Dores do Rio Preto
 

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