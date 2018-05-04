Contra gripe, bispo de Cachoeiro pede menos contato em missas

O Bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, divulgou um documento orientando a diminuição do contato durante as celebrações e missas para evitar o contágio de gripes que podem levar até a morte. Entre as medidas a serem adotadas está não rezar a oração do Pai Nosso de mãos dadas e suspensão do abraço da paz.
Neste ano, até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou um total de 18 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo, sendo 12 casos por Influenza A H3N2, quatro casos por Influenza A H1N1 e dois casos por Influenza B. Deste total, um caso evoluiu para óbito por Influenza B.
Diante desse quadro e, sensíveis ao contágio que pode acontecer em ambientes onde existem aglomerados de pessoas, pedimos que durante o período do inverno não ocorram nas celebrações e missas o Pai Nosso de mãos dadas, o abraço da Paz e a comunhão em duas espécies (Pão e Vinho), disse, em carta, o bispo Dom Dario Campos.
Padre Evaldo Ferreira é pároco da Igreja Nosso Senhor dos Passos. Ele contou que, em uma missa, chega a ter 500 fiéis, dependendo do horário. É uma forma de cuidar e prevenir para que ninguém fique doente, é um hábito muito bom diante dessa iminência do surto da gripe que está surgindo. É uma forma de ter cuidado com a saúde das pessoas, pois a igreja tem um fluxo alto de pessoas. Principalmente de crianças, idosos e aqueles com a saúde debilitada, disse.
Em 2016, quando houve um surto de gripe, a diocese também adotou as mesmas medidas durante as celebrações e missas.
Contra gripe, bispo de Cachoeiro pede menos contatos nas missas