Contra gripe, bispo de Cachoeiro pede menos contato em missas

Dom Dario Campos, bispo de Cachoeiro, divulgou carta na última semana Crédito: Divulgação

O Bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, divulgou um documento orientando a diminuição do contato durante as celebrações e missas para evitar o contágio de gripes que podem levar até a morte. Entre as medidas a serem adotadas está não rezar a oração do Pai Nosso de mãos dadas e suspensão do abraço da paz.

Neste ano, até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou um total de 18 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo, sendo 12 casos por Influenza A H3N2, quatro casos por Influenza A H1N1 e dois casos por Influenza B. Deste total, um caso evoluiu para óbito por Influenza B.

Diante desse quadro e, sensíveis ao contágio que pode acontecer em ambientes onde existem aglomerados de pessoas, pedimos que durante o período do inverno não ocorram nas celebrações e missas o Pai Nosso de mãos dadas, o abraço da Paz e a comunhão em duas espécies (Pão e Vinho), disse, em carta, o bispo Dom Dario Campos.

Padre Evaldo Ferreira é pároco da Igreja Nosso Senhor dos Passos. Ele contou que, em uma missa, chega a ter 500 fiéis, dependendo do horário. É uma forma de cuidar e prevenir para que ninguém fique doente, é um hábito muito bom diante dessa iminência do surto da gripe que está surgindo. É uma forma de ter cuidado com a saúde das pessoas, pois a igreja tem um fluxo alto de pessoas. Principalmente de crianças, idosos e aqueles com a saúde debilitada, disse.

Em 2016, quando houve um surto de gripe, a diocese também adotou as mesmas medidas durante as celebrações e missas.

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