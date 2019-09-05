Contorno de Iconha: como está a cidade após inauguração

Após pouco mais de seis meses da inauguração do Contorno de Iconha, o município, às margens da BR 101, no Sul do Estado, se reinventa para a nova fase sem o fluxo de veículos que antes era comum no Centro da cidade.
A nova rodovia, inaugurada em fevereiro deste ano, passa por fora de Iconha com oito quilômetros de pista duplicada e mexeu com a rotina dos empresários e comerciantes locais.
De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Iconha (Acinic), Wanderson Nicolini, os empresários estão, de uma forma geral, buscando formas de atrair clientes para a cidade.
COMÉRCIO
“O comércio está trabalhando para trazer novidades, e nós estamos buscando o público de viajantes com projetos, como de sinalização da pista e criação de um portal na chegada da cidade. Isso vai ajudar a divulgar muito o nosso turismo e o nosso município.”
O proprietário de uma padaria contou que ficou receoso logo após a inauguração do contorno, mas teve uma grata surpresa com as vendas. “Perdi alguns clientes, mas, além da clientela fidelizada, vieram outros clientes, como o pessoal do interior que agora consegue chegar com mais facilidade no Centro. Meu faturamento teve uma elevação”, disse Robson France.
NOVIDADES
Na cidade, também já é possível encontrar novos empreendimentos, criados após o contorno, para atrair a clientela local e viajante. A Érica Bianchi, que trabalha em uma chocolateria, falou que o resultado surpreendeu. “O nosso movimento é muito bom e a gente não pode reclamar. Superou as nossas expectativas.”
A prefeitura municipal também vem desenvolvendo formas de incentivar o desenvolvimento na cidade e atrair turistas.
“A gente está buscando o melhoramento da cidade, inclusive, fazendo eventos. É importante que pessoa passe por aqui e veja como o Centro da cidade está melhorando. A gente vai buscar mais recurso para melhorar cada vez mais. A pessoa que passar por aqui vai ver que já tem vantagem e que nós somos um atalho e não um desvio”, afirma o vice-prefeito, Mauri Monteiro.
Para os moradores, as mudanças pós-contorno são positivas, principalmente, em relação ao trânsito. “Ficou bem melhor agora, tem menos movimento na estrada. Antes os pedestres quase não conseguiam atravessar, agora dá pra pessoa andar melhor. Graças a Deus, melhorou bastante”, afirma Marizete Emezílio.