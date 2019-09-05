Contorno de Iconha: como está a cidade após inauguração

Como está Iconha depois do contorno? Crédito: TV Gazeta Sul

Após pouco mais de seis meses da inauguração do Contorno de Iconha, o município, às margens da BR 101, no Sul do Estado, se reinventa para a nova fase sem o fluxo de veículos que antes era comum no Centro da cidade.

inaugurada em fevereiro deste ano, passa por fora de Iconha com oito quilômetros de pista duplicada e mexeu com a rotina dos empresários e comerciantes locais. A nova rodovia,, passa por fora de Iconha com oito quilômetros de pista duplicada e mexeu com a rotina dos empresários e comerciantes locais.

De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Iconha (Acinic), Wanderson Nicolini, os empresários estão, de uma forma geral, buscando formas de atrair clientes para a cidade.

COMÉRCIO

“O comércio está trabalhando para trazer novidades, e nós estamos buscando o público de viajantes com projetos, como de sinalização da pista e criação de um portal na chegada da cidade. Isso vai ajudar a divulgar muito o nosso turismo e o nosso município.”

ficou receoso logo após a inauguração do contorno, mas teve uma grata surpresa com as vendas. “Perdi alguns clientes, mas, além da clientela fidelizada, vieram outros clientes, como o pessoal do interior que agora consegue chegar com mais facilidade no Centro. Meu faturamento teve uma elevação”, disse Robson France. O proprietário de uma padaria contou que, mas teve uma grata surpresa com as vendas. “Perdi alguns clientes, mas, além da clientela fidelizada, vieram outros clientes, como o pessoal do interior que agora consegue chegar com mais facilidade no Centro. Meu faturamento teve uma elevação”, disse Robson France.

NOVIDADES

Na cidade, também já é possível encontrar novos empreendimentos, criados após o contorno, para atrair a clientela local e viajante. A Érica Bianchi, que trabalha em uma chocolateria, falou que o resultado surpreendeu. “O nosso movimento é muito bom e a gente não pode reclamar. Superou as nossas expectativas.”

A prefeitura municipal também vem desenvolvendo formas de incentivar o desenvolvimento na cidade e atrair turistas.

“A gente está buscando o melhoramento da cidade, inclusive, fazendo eventos. É importante que pessoa passe por aqui e veja como o Centro da cidade está melhorando. A gente vai buscar mais recurso para melhorar cada vez mais. A pessoa que passar por aqui vai ver que já tem vantagem e que nós somos um atalho e não um desvio”, afirma o vice-prefeito, Mauri Monteiro.