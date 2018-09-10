Confusão em casa de shows termina com quatro feridos em Guaçuí

Testemunhas e pessoas envolvidas foram levadas para a delegacia de Alegre Crédito: Divulgação

Quatro pessoas ficaram feridas após um tiroteio em uma casa de shows em Guaçuí , na região do Caparaó, no último sábado (08). O tiroteio ocorreu após um grupo de rapazes brigar dentro do evento motivado por um suposto roubo. Os envolvidos na confusão foram colocados para fora, mas voltaram armados.

De acordo com a Polícia Militar, a briga ocorreu por volta das 23h. Após a expulsão do local da festa, quatro homens retornaram para o local, sendo que dois deles estavam armados. Eles começaram a atirar do lado de fora e, em seguida, foram para próximo da entrada e atiraram na direção das pessoas que estavam no local.

Um policial que estava na casa de shows sacou a arma e disparou na direção dos atiradores. Um jovem de 24 anos, que seria um dos integrantes do bando, foi atingido. Os outros três rapazes conseguiram fugir. O suspeito baleado foi socorrido por populares para o hospital.

Outras três pessoas de 22 anos, 18 anos e 17 anos também foram atingidas, mas não correm risco de morte. O policial saiu do local e se apresentou na delegacia de plantão de Alegre, segundo o boletim de ocorrência. A PM seguiu para o Pronto Atendimento, para onde as vítimas foram levadas, e foi informada que o suspeito foi atingido por três disparos e as outras pessoas por um disparo cada.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, as testemunhas e as partes envolvidas foram ouvidas na delegacia. A Polícia Civil de Guaçuí segue com as investigações.