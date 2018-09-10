Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tiroteio

Confusão em casa de shows termina com quatro feridos em Guaçuí

O tiroteio ocorreu após uma confusão motivada por um possível roubo dentro do estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 13:38

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 13:38

Testemunhas e pessoas envolvidas foram levadas para a delegacia de Alegre Crédito: Divulgação
Quatro pessoas ficaram feridas após um tiroteio em uma casa de shows em Guaçuí, na região do Caparaó, no último sábado (08). O tiroteio ocorreu após um grupo de rapazes brigar dentro do evento motivado por um suposto roubo. Os envolvidos na confusão foram colocados para fora, mas voltaram armados. 
De acordo com a Polícia Militar, a briga ocorreu por volta das 23h. Após a expulsão do local da festa, quatro homens retornaram para o local, sendo que dois deles estavam armados. Eles começaram a atirar do lado de fora e, em seguida, foram para próximo da entrada e atiraram na direção das pessoas que estavam no local.
Um policial que estava na casa de shows sacou a arma e disparou na direção dos atiradores. Um jovem de 24 anos, que seria um dos integrantes do bando, foi atingido. Os outros três rapazes conseguiram fugir. O suspeito baleado foi socorrido por populares para o hospital.
Outras três pessoas de 22 anos, 18 anos e 17 anos também foram atingidas, mas não correm risco de morte. O policial saiu do local e se apresentou na delegacia de plantão de Alegre, segundo o boletim de ocorrência. A PM seguiu para o Pronto Atendimento, para onde as vítimas foram levadas, e foi informada que o suspeito foi atingido por três disparos e as outras pessoas por um disparo cada.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, as testemunhas e as partes envolvidas foram ouvidas na delegacia. A Polícia Civil de Guaçuí segue com as investigações.
Confusão em casa de shows termina com quatro feridos em Guaçuí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: entenda o significado da data no espiritismo
Imagem de destaque
Chefe da Polícia Civil no ES pede demissão e alega motivos de saúde
Imagem de destaque
Movimento Cidade anuncia Emicida e amplia line-up do festival capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados