Confira a programação do réveillon nas praias do Litoral Sul capixaba

Os municípios de Presidente Kennedy, Marataízes, Itapemirim, Piúma e Anchieta, na região Sul do Estado, prepararam uma programação que engloba shows musicais e pirotécnicos. Os eventos começam neste sábado (29) e se estendem até o dia 1º de janeiro.
A novidade para este ano em Itapemirim é de que o show da virada será Piromusical - são espetáculos pirotécnicos sincronizados no ritmo de uma ou de várias músicas.
PRESIDENTE KENNEDY
Praia de Marobá
Sábado (29) às 23h João Fernando e Matarazzo
Domingo (30) às 23h - Banda Agitaê
Segunda-feira (31) às 23h - Flávia Mendonça / 1h Pizindim
Terça-feira (1) às 16h - Pique Total
Praia das Neves
Domingo (30) às 14h00 - Resenha do Samba
Segunda-feira (31) às 22h00 - Banda Axé Bahia
Terça-feira (1) às 14h00 - Fernanda Fontes
MARATAÍZES
Sábado (29)
Local: Lagoa do Siri - Festival de Verão da Lagoa do Siri
09:00 - Estação do Livro
12:00 Música ao vivo com artista regional
14:00 - Aula show com o Chef Alessandro Eller e convidados
16:00 - Aula show com o Chef Alessandro Eller e convidados
18:00 - Aula show com o Chef Alessandro Eller e convidados
Local: Praça do Erivelto
18:00 Festival de Verão Cerveja Artesanal e Food Truck
21:00 Música ao vivo com Idel Rocha
Domingo (30)
Local: Lagoa do Siri - Festival de Verão da Lagoa do Siri
09:00 - Estação do Livro
09:00 - Apresentação de Capoeira com a APAE
10:00 - Música ao vivo com artista regional
11:00 - Aula show com o Chef Alessandro Eller e convidados
13:00 - Aula show com o Chef Alessandro Eller e convidados
15:00 - Aula show com o Chef Alessandro Eller e convidados
Local: Praça do Erivelto
18:00 Festival de Verão Cerveja Artesanal e Food Truck
21:00 Música ao vivo com Tiago Demartini
Segunda-feira (31)
Local: Praça do Erivelto
18:00 Festival de Verão Cerveja Artesanal e Food Truck
21:00 Musica ao vivo
Terça-feira (01)
Local: Praça do Erivelto
18:00 Festival de Verão Cerveja Artesanal e Food Truck
21:00 Música ao vivo
ITAPEMIRIM
Dia 29/12 - sábado
Itaipava
19h30 - Missa com Pe. Bruno, de Anchieta
22h - Brais Oss
Itaoca
16h -Flesh Martins
18h - Banda Presttígio
Domingo (30)
Itaoca
16h - Banda Flay
18h - Beto Kauê
Segunda-feira (31)
Itaipava
22h - Barrozinho
00h - Show Pirotécnico
00h30 - Banda Néon
Itaoca
22h - Fabrício Venturiny
00h - Show Pirotécnico
00h30 - Banda Blacksete
Vila de Itapemirim
22h - Banda Fly
00h - Show Pirotécnico
00h30 - Banda Agitaê
PIÚMA
Sábado (29)
Início da paria no quiosque nº 08
20h às 22h - Musical Prateados
22h às 0h - Banda Neon
Domingo (30)
Início da paria no quiosque nº 08
20h às 22h - Alex Campanha
22h às 0h Patrulha do Samba
Segunda-feira (31)
Início da praia no quiosque nº 08
21 às 23h Dj Brahim
23h às 1h - Banda MC6
Avenida Beira Mar (Entre a Praça Dona Carmem e a Feira do Sol)
21às 23h - Dj Vitinho
23às 01h - Beto Kauê
ANCHIETA
Segunda-feira (31)
Praia Central
22h- Prateado Elétrico
00h- Queima de fogos
00h10- Cadillac de Luxo
Balneário de Ubu
22h30- Banda Tomaê
00h- Queima de fogos
Balneário de Castelhanos
22h30- Banda Tropical Brasil
00h- Queima de fogos
Balneário de Inhaúma
22h30- Luiz show
00h- Queima de fogos
Balneário de Iriri | Praia Costa Azul
20h- Jhones e Paulinho com participação de Bia Seixas
22h- Banda Mundo e CIA
00h- Queima de fogos
00h10- Show com Henrique Cabral e banda