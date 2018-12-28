Confira a programação do réveillon nas praias do Litoral Sul capixaba

Flávia Mendonça é uma das atrações Crédito: Bruno Coelho | Arquivo

Os municípios de Presidente Kennedy, Marataízes, Itapemirim, Piúma e Anchieta, na região Sul do Estado, prepararam uma programação que engloba shows musicais e pirotécnicos. Os eventos começam neste sábado (29) e se estendem até o dia 1º de janeiro.

A novidade para este ano em Itapemirim é de que o show da virada será Piromusical - são espetáculos pirotécnicos sincronizados no ritmo de uma ou de várias músicas.

PRESIDENTE KENNEDY

Praia de Marobá

Sábado (29) às 23h  João Fernando e Matarazzo

Domingo (30) às 23h - Banda Agitaê

Segunda-feira (31) às 23h - Flávia Mendonça / 1h  Pizindim

Terça-feira (1) às 16h - Pique Total

Praia das Neves

Domingo (30) às 14h00 - Resenha do Samba

Segunda-feira (31) às 22h00 - Banda Axé Bahia

Terça-feira (1) às 14h00 - Fernanda Fontes

MARATAÍZES

Sábado (29)

Local: Lagoa do Siri - Festival de Verão da Lagoa do Siri

09:00 - Estação do Livro

12:00  Música ao vivo com artista regional

14:00 - Aula show com o Chef Alessandro Eller e convidados

16:00 - Aula show com o Chef Alessandro Eller e convidados

18:00 - Aula show com o Chef Alessandro Eller e convidados

Local: Praça do Erivelto

18:00 Festival de Verão  Cerveja Artesanal e Food Truck

21:00 Música ao vivo com Idel Rocha

Domingo (30)

Local: Lagoa do Siri - Festival de Verão da Lagoa do Siri

09:00 - Estação do Livro

09:00 - Apresentação de Capoeira com a APAE

10:00 - Música ao vivo com artista regional

11:00 - Aula show com o Chef Alessandro Eller e convidados

13:00 - Aula show com o Chef Alessandro Eller e convidados

15:00 - Aula show com o Chef Alessandro Eller e convidados

Local: Praça do Erivelto

18:00 Festival de Verão  Cerveja Artesanal e Food Truck

21:00 Música ao vivo com Tiago Demartini

Segunda-feira (31)

Local: Praça do Erivelto

18:00 Festival de Verão  Cerveja Artesanal e Food Truck

21:00 Musica ao vivo

Terça-feira (01)

Local: Praça do Erivelto

18:00 Festival de Verão  Cerveja Artesanal e Food Truck

21:00 Música ao vivo

ITAPEMIRIM

Dia 29/12 - sábado

Itaipava

19h30 - Missa com Pe. Bruno, de Anchieta

22h - Brais Oss

Itaoca

16h -Flesh Martins

18h - Banda Presttígio

Domingo (30)

Itaoca

16h - Banda Flay

18h - Beto Kauê

Segunda-feira (31)

Itaipava

22h - Barrozinho

00h - Show Pirotécnico

00h30 - Banda Néon

Itaoca

22h - Fabrício Venturiny

00h - Show Pirotécnico

00h30 - Banda Blacksete

Vila de Itapemirim

22h - Banda Fly

00h - Show Pirotécnico

00h30 - Banda Agitaê

PIÚMA

Sábado (29)

Início da paria no quiosque nº 08

20h às 22h - Musical Prateados

22h às 0h - Banda Neon

Domingo (30)

Início da paria no quiosque nº 08

20h às 22h - Alex Campanha

22h às 0h  Patrulha do Samba

Segunda-feira (31)

Início da praia no quiosque nº 08

21 às 23h  Dj Brahim

23h às 1h - Banda MC6

Avenida Beira Mar (Entre a Praça Dona Carmem e a Feira do Sol)

21às 23h - Dj Vitinho

23às 01h - Beto Kauê

ANCHIETA

Segunda-feira (31)

Praia Central

22h- Prateado Elétrico

00h- Queima de fogos

00h10- Cadillac de Luxo

Balneário de Ubu

22h30- Banda Tomaê

00h- Queima de fogos

Balneário de Castelhanos

22h30- Banda Tropical Brasil

00h- Queima de fogos

Balneário de Inhaúma

22h30- Luiz show

00h- Queima de fogos

Balneário de Iriri | Praia Costa Azul

20h- Jhones e Paulinho com participação de Bia Seixas

22h- Banda Mundo e CIA

00h- Queima de fogos