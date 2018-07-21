Concurso cultural premia ações sustentáveis no Sul do Estado

O cultivo de hortas é uma das ações que podem ser premiadas Crédito: Reprodução

O concurso Cultural Atitude Sustentável: pequenas ações também contam foi lançado esta semana em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele integra o Prêmio de Sustentabilidade Biguá, promovido pela Regional Sul da Rede Gazeta. Qualquer pessoa pode participar, os interessados devem se inscrever até o dia 27 de agosto.

O objetivo deste concurso é evidenciar ações sustentáveis simples desenvolvidas no ambiente de trabalho, em casa ou na comunidade. Para participar é bem simples, basta entrar no site do Prêmio Biguá de Sustentabilidade e enviar um vídeo com até 60 segundos. As ações podem ser: coleta seletiva, do cultivo de hortas, da reciclagem de materiais, da reutilização da água e de tantas outras que ajudem a preservar o meio ambiente.

O ganhador irá participar da Cerimônia de Premiação do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, com direito a levar um acompanhante. Neste evento, que ocorrerá dia 20 de setembro de 2018, o mesmo receberá no palco o troféu Biguá de Sustentabilidade.