Comerciantes de Itapemirim recebem botão do pânico Crédito: Matheus Martins

Comerciantes de Itapemirim , no Litoral Sul, receberam um botão do pânico para ajudar no combate ao crime. Inicialmente, o serviço só atende a região de Itaipava, mas a previsão é de que se estenda para todo o município. Os contemplados apoiam a iniciativa.

Neste primeiro momento foram disponibilizados aproximadamente 45 aparelhos para os comerciantes do distrito de Itaipava, posteriormente será ampliado para todo município. O secretário de Defesa Social do município, Marcos Duarte Gazzani, explicou como os comerciantes foram selecionados. A princípio foi feita uma seleção com aqueles que estavam perto das câmeras. Nós aguardamos o resultado, disse.

O comerciante Eduardo Viana é dono de um bar há 35 anos. O estabelecimento comercial já foi invadido por bandidos algumas vezes. Ele trabalha até a noite, mas confessa que tem medo que volte a ser assaltado. Isso aqui fica muito escuro à noite. Ficamos perto de praia deserta. Então o cara chega, rouba aqui e segue para Piúma, que é de fácil acesso, contou.

Quem sente os mesmos medos é o proprietário de uma farmácia, Samuel Lima, que já teve uma arma apontada para ele durante um assalto. Ele foi um dos comerciantes que recebeu este dispositivo Já fui abordado duas vezes aqui no estabelecimento, do bandido chegar, apontar a arma na nossa cara, intimidar e falar palavras de baixo calão. É uma experiência muito traumática , contou.