Comerciantes de Itapemirim recebem botão do pânico

Comerciantes de Itapemirim, no Litoral Sul, receberam um botão do pânico para ajudar no combate ao crime. Inicialmente, o serviço só atende a região de Itaipava, mas a previsão é de que se estenda para todo o município. Os contemplados apoiam a iniciativa.
Neste primeiro momento foram disponibilizados aproximadamente 45 aparelhos para os comerciantes do distrito de Itaipava, posteriormente será ampliado para todo município. O secretário de Defesa Social do município, Marcos Duarte Gazzani, explicou como os comerciantes foram selecionados. A princípio foi feita uma seleção com aqueles que estavam perto das câmeras. Nós aguardamos o resultado, disse.
O comerciante Eduardo Viana é dono de um bar há 35 anos. O estabelecimento comercial já foi invadido por bandidos algumas vezes. Ele trabalha até a noite, mas confessa que tem medo que volte a ser assaltado. Isso aqui fica muito escuro à noite. Ficamos perto de praia deserta. Então o cara chega, rouba aqui e segue para Piúma, que é de fácil acesso, contou.
Quem sente os mesmos medos é o proprietário de uma farmácia, Samuel Lima, que já teve uma arma apontada para ele durante um assalto. Ele foi um dos comerciantes que recebeu este dispositivo Já fui abordado duas vezes aqui no estabelecimento, do bandido chegar, apontar a arma na nossa cara, intimidar e falar palavras de baixo calão. É uma experiência muito traumática , contou.
O dispositivo, ao ser acionado, emite um alerta para o setor de videomonitoramento da Guarda Municipal. A partir daí, os operadores acionam a viatura, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda, que traçará a melhor rota para que os agentes de segurança pública cheguem ao local no menor tempo possível.