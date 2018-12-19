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Contra assaltos

Comerciantes de Itapemirim recebem botão do pânico

O instrumento tem o objetivo de coibir os crimes, principalmente de furto ou roubo

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 15:29
Comerciantes de Itapemirim recebem botão do pânico Crédito: Matheus Martins
Comerciantes de Itapemirim, no Litoral Sul, receberam um botão do pânico para ajudar no combate ao crime. Inicialmente, o serviço só atende a região de Itaipava, mas a previsão é de que se estenda para todo o município. Os contemplados apoiam a iniciativa.
Neste primeiro momento foram disponibilizados aproximadamente 45 aparelhos para os comerciantes do distrito de Itaipava, posteriormente será ampliado para todo município. O secretário de Defesa Social do município, Marcos Duarte Gazzani, explicou como os comerciantes foram selecionados. A princípio foi feita uma seleção com aqueles que estavam perto das câmeras. Nós aguardamos o resultado, disse.
> Homem é detido após ex-mulher acionar o botão do pânico em Vitória
O comerciante Eduardo Viana é dono de um bar há 35 anos. O estabelecimento comercial já foi invadido por bandidos algumas vezes. Ele trabalha até a noite, mas confessa que tem medo que volte a ser assaltado. Isso aqui fica muito escuro à noite. Ficamos perto de praia deserta. Então o cara chega, rouba aqui e segue para Piúma, que é de fácil acesso, contou.
Quem sente os mesmos medos é o proprietário de uma farmácia, Samuel Lima, que já teve uma arma apontada para ele durante um assalto. Ele foi um dos comerciantes que recebeu este dispositivo Já fui abordado duas vezes aqui no estabelecimento, do bandido chegar, apontar a arma na nossa cara, intimidar e falar palavras de baixo calão. É uma experiência muito traumática , contou.
O dispositivo, ao ser acionado, emite um alerta para o setor de videomonitoramento da Guarda Municipal. A partir daí, os operadores acionam a viatura, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda, que traçará a melhor rota para que os agentes de segurança pública cheguem ao local no menor tempo possível.

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