Combustível irregular é apreendido pela PRF no Sul do Espírito Santo

Um motorista foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal transportando combustível de forma irregular na BR 101 Sul, na altura da localidade de Safra, em Itapemirim. O óleo diesel estava dentro de galões que foram apreendidos.

O veículo seguiria do Rio de Janeiro para a região Nordeste do país. De acordo com a PRF, a apreensão dos 300 litros de óleo diesel ocorreu por volta 15h30. O transporte de combustível não é irregular, mas precisa seguir algumas normas, como a quantidade e a nota fiscal do combustível que comprova a procedência dele e o recipiente de armazenamento precisa ser reconhecido/homologado pelo Inmetro.