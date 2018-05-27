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Irregular

Combustível irregular é apreendido pela PRF no Sul do Espírito Santo

O material que seguiria do Rio de Janeiro para o Nordeste estava sem nota fiscal

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 21:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 21:31
Um motorista foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal transportando combustível de forma irregular na BR 101 Sul, na altura da localidade de Safra, em Itapemirim. O óleo diesel estava dentro de galões que foram apreendidos.
O veículo seguiria do Rio de Janeiro para a região Nordeste do país. De acordo com a PRF, a apreensão dos 300 litros de óleo diesel ocorreu por volta 15h30. O transporte de combustível não é irregular, mas precisa seguir algumas normas, como a quantidade e a nota fiscal do combustível que comprova a procedência dele e o recipiente de armazenamento precisa ser reconhecido/homologado pelo Inmetro.
O combustível fica apreendido até que o motorista apresente nota fiscal.

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