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Com risco do teto desabar, escola é interditada em Vargem Alta

Vinte alunos serão transferidos para o salão da igreja na próxima semana

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 13:38
Escola é interditada em Vargem Alta Crédito: Divulgação - Defesa Civil
A escola municipal da comunidade de Santana, interior de Vargem Alta, na região Sul Serrana, foi interditada nesta quarta-feira (25). De acordo com a Defesa Civil, o teto corre risco de desabar, o local vai ser avaliado ainda nesta semana.
O coordenador da Defesa Civil municipal, Samuel de Oliveira, contou que os pais dos alunos já haviam sido alertados sobre o perigo do teto desabar. Após o local ser interditado, os 20 alunos serão transferidos para o salão da igreja, onde a escola funcionará de foram improvisada.
O QUE DIZ A SECRETARIA
Por meio de nota, a Secretaria de Educação informou que a transferência dos alunos acontece até a próxima terça-feira (31). Afirmou, ainda, que um representante do setor de engenharia da prefeitura avaliará a situação da escola.
Com risco do teto desabar, escola é interditada em Vargem Alta

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