Com risco do teto desabar, escola é interditada em Vargem Alta

Escola é interditada em Vargem Alta Crédito: Divulgação - Defesa Civil

A escola municipal da comunidade de Santana, interior de Vargem Alta, na região Sul Serrana, foi interditada nesta quarta-feira (25). De acordo com a Defesa Civil, o teto corre risco de desabar, o local vai ser avaliado ainda nesta semana.

O coordenador da Defesa Civil municipal, Samuel de Oliveira, contou que os pais dos alunos já haviam sido alertados sobre o perigo do teto desabar. Após o local ser interditado, os 20 alunos serão transferidos para o salão da igreja, onde a escola funcionará de foram improvisada.

O QUE DIZ A SECRETARIA

Por meio de nota, a Secretaria de Educação informou que a transferência dos alunos acontece até a próxima terça-feira (31). Afirmou, ainda, que um representante do setor de engenharia da prefeitura avaliará a situação da escola.