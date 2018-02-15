Colisão entre carro e caminhão mata uma pessoa em Ibatiba

Uma pessoa morreu após um acidente entre dois veículos do km 150 da BR 262, em Ibatiba, na região do Caparaó, na manhã desta quinta-feira (15). Motoristas informaram para a Polícia Rodoviária Federal que o acidente envolveu um carro e um caminhão.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e retirou o motorista das ferragens do carro. A vítima chegou a ser socorrida para o Pronto Atendimento de Ibatiba, mas não resistiu e faleceu.