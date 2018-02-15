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NA BR 262

Colisão entre carro e caminhão mata uma pessoa em Ibatiba

A batida aconteceu na BR 262, na altura do km 150
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 15:04

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 15:04

Uma pessoa morreu após um acidente entre dois veículos do km 150 da BR 262, em Ibatiba, na região do Caparaó, na manhã desta quinta-feira (15). Motoristas informaram para a Polícia Rodoviária Federal que o acidente envolveu um carro e um caminhão.
Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e retirou o motorista das ferragens do carro. A vítima chegou a ser socorrida para o Pronto Atendimento de Ibatiba, mas não resistiu e faleceu.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a esposa do motorista foi resgatada em estado grave e aguarda um helicóptero para ser transferida para um hospital da Grande Vitória. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas

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