Cocada de uma tonelada para comemorar a vida em Piúma

Para agradecer pela recuperação da saúde de um filho, o vendedor de cocada Luiz Wingler faz, há pelo menos três anos, uma festa para adoçar a vida de turistas e moradores de Piúma. Neste ano, ele fez uma tonelada de cocada para distribuir na cidade.
Há alguns anos o filho mais velho de Luiz contraiu meningite. Ele foi melhorando e resolvi fazer uma festa para as crianças. Agora querem todo ano. Ano passado foram quinhentos quilos e neste ano, mil, conta o vendedor que trabalha comercializando doce pelas ruas do balneário há 31 anos.
Ao lado da mulher, Odete Maria Marim, ele produziu a grande quantidade do doce para domingo (30). Foram 1,5 mil cocos doados e a mesma quantidade comprada pela família para a produção. Começamos a fazer às 9h da manhã e terminados às 15h, com a ajuda de 12 pessoas. Foi muito bonito, recebemos mais de três mil pessoas, conta.