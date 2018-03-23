Chuva volta a alagar ruas em Rio Novo do Sul

Uma chuva rápida deixou ruas de municípios do Sul do Estado alagadas na tarde desta quinta-feira (22). Em Rio Novo do Sul, que foi castigada pela enchente do último sábado (18), houve novo registro de algumas vias cobertas pelas águas. Já em Muniz Freire, um campo de futebol ficou debaixo dágua com registro de cerca de 30 minutos de chuva.
Devido às fortes chuvas do fim de semana, o prefeito do município, Thiago Fiório, assinou nesta tarde o decreto de emergência. O documento ainda será divulgado no Diário Oficial do município.
MUNIZ FREIRE
Segundo o coordenador da Defesa Civil, José Natal, a chuva elevou o nível do córrego que corta o município de Muniz Freire. Algumas casas e locais ficaram alagados durante a chuva, mas já baixou, afirmou.