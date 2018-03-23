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Chuva

Chuva volta a alagar ruas em Rio Novo do Sul

Devido às fortes chuvas do fim de semana, o prefeito do município, Thiago Fiório, assinou nesta tarde o decreto de emergência

Publicado em 22 de Março de 2018 às 22:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 22:15
Uma chuva rápida deixou ruas de municípios do Sul do Estado alagadas na tarde desta quinta-feira (22). Em Rio Novo do Sul, que foi castigada pela enchente do último sábado (18), houve novo registro de algumas vias cobertas pelas águas. Já em Muniz Freire, um campo de futebol ficou debaixo dágua com registro de cerca de 30 minutos de chuva.
> A enchente que castigou Rio Novo do Sul
Rua Eugênio Admiral, em Rio Novo do Sul Crédito: Edna Rodrigues de Freitas
Devido às fortes chuvas do fim de semana, o prefeito do município, Thiago Fiório, assinou nesta tarde o decreto de emergência. O documento ainda será divulgado no Diário Oficial do município.
MUNIZ FREIRE
Segundo o coordenador da Defesa Civil, José Natal, a chuva elevou o nível do córrego que corta o município de Muniz Freire. Algumas casas e locais ficaram alagados durante a chuva, mas já baixou, afirmou.
 

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