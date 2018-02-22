Chuva rápida alaga rua em Castelo e Cachoeiro de Itapemirim

A chuva rápida no final da tarde desta quarta-feira (21) na Região Sul, deixou pontos de alagamento em algumas cidades. Internautas registraram ruas cobertas pela água em Cachoeiro de Itapemirim e em Castelo.

A precipitação durou poucos minutos, mas deixou problemas. Vias de Cachoeiro de Itapemirim, como a rua Samuel Levy, no bairro Aquidaban, ruas do bairro Village da Luz, Vila Rica e Teixeira Leite ficaram alagadas. Já na rua Maurílio Coelho, na Ilha da Luz, a drenagem não deu vazão e oito moradores tiveram as casas invadidas pela água da chuva.

Já no município de Castelo, a avenida principal, Avenida Nossa Senhora da Penha, e outras vias do distrito de Aracuí, também ficaram alagadas.

Limpeza

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, Ignácio Daroz, a Defesa Civil esteve no local (Samuel Levy) detectou o problema e vai mandar uma equipe para fazer a limpeza.

A prefeitura informou ainda que a Secretaria de Obras fará uma avaliação técnica no local afetado na Ilha da Luz, ainda nesta semana, para identificar a causa do alagamento e o que precisa ser feito para solucionar o problema.