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Chuva

Chuva provoca queda de barreira e alaga ruas em Alfredo Chaves

Ainda não há o registro de casas invadidas pela água e de famílias desabrigadas ou desalojadas

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 11:47
Várias ruas da região central de Alfredo Chaves, na região Serrana, estão alagadas após as chuvas registradas nas últimas horas. Também foram registradas quedas de barreiras. Ainda não há o registro de casas invadidas pela água e de famílias desabrigadas ou desalojadas. 
> Tudo sobre a forte chuva que cai nesta segunda-feira sobre o ES
> Ruas e casas alagadas na Grande Vitória e no interior do Estado
Uma equipe da Defesa Civil está percorrendo as ruas e o interior para avaliar os estragos, mas as primeiras informações são de que a maioria das ruas alagadas fica na região Central da cidade. O coordenador da Defesa Civil municipal, Alcinei Cardoso da Silva, informou que, sempre que chove, pelo menos quatro ruas do Centro ficam cheias de água.
Alcinei ainda informou que a pista da Rodovia Lauro Pereira Pinto, que liga Alfredo Chaves à BR 101, está parcialmente interditada após uma queda de barreira. Essa barreira caiu na pista sentido Centro e os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo local. Estamos solicitando maquinário na secretaria de obras para desobstruir a via, disse.
A previsão é de que a pista seja liberada até 11h.

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