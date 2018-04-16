Chuva provoca queda de barreira e alaga ruas em Alfredo Chaves

Várias ruas da região central de Alfredo Chaves, na região Serrana, estão alagadas após as chuvas registradas nas últimas horas. Também foram registradas quedas de barreiras. Ainda não há o registro de casas invadidas pela água e de famílias desabrigadas ou desalojadas.

Uma equipe da Defesa Civil está percorrendo as ruas e o interior para avaliar os estragos, mas as primeiras informações são de que a maioria das ruas alagadas fica na região Central da cidade. O coordenador da Defesa Civil municipal, Alcinei Cardoso da Silva, informou que, sempre que chove, pelo menos quatro ruas do Centro ficam cheias de água.

Alcinei ainda informou que a pista da Rodovia Lauro Pereira Pinto, que liga Alfredo Chaves à BR 101, está parcialmente interditada após uma queda de barreira. Essa barreira caiu na pista sentido Centro e os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo local. Estamos solicitando maquinário na secretaria de obras para desobstruir a via, disse.