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Chuva

Chuva provoca deslizamento e interdição de estrada no Caparaó

Uma estrada ficou fechada e um desmoronamento de terra afetou um restaurante na cidade

Publicado em 11 de Março de 2018 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2018 às 20:07
Rio Braço Norte, em Ibitirama, no Sul do Estado Crédito: Geziel Vitorino De Almeida
A chuva forte deste sábado (10) no município de Ibitirama, na Região do Caparaó, aumentou o nível do Rio Norte e deslizamentos provocaram o fechamento de estrada. Segundo a Defesa Civil, por conta de novas previsões de chuva forte, o município está em alerta.
 
O coordenador da Defesa Civil do município, Javan de Oliveira, conta que o caso mais grave foi o desmoronamento de terra na parte de trás de um restaurante no centro. A terra acabou invadindo a cozinha, danificando um fogão e um frezzer do imóvel. O fato aconteceu na madrugada deste domingo (11). Ninguém ficou ferido.
Outro caso de deslizamento foi registrado na estrada que liga a sede ao distrito de Santa Marta. A estrada ficou interditada na noite de sábado, porém, segundo Javan Oliveira, já foi desobstruída por servidores da Secretária de Obras.
O Rio Norte, que corta a cidade, marcou neste domingo (11) 3,5 metros  cerca de três metros acima do normal. Apesar disso, a Defesa Civil está em estado de atenção. Pedimos aos moradores para ficar em alerta, pois há previsão de mais chuva forte. Tem chovido à tarde quase todos os dias. De ontem para hoje registramos o acumulado de 77,7 milímetros de chuva. É muito, mas não tivemos problemas de cheias, contou o coordenador.

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