Chuva provoca deslizamento e interdição de estrada no Caparaó

Rio Braço Norte, em Ibitirama, no Sul do Estado Crédito: Geziel Vitorino De Almeida

A chuva forte deste sábado (10) no município de Ibitirama, na Região do Caparaó, aumentou o nível do Rio Norte e deslizamentos provocaram o fechamento de estrada. Segundo a Defesa Civil, por conta de novas previsões de chuva forte, o município está em alerta.





O coordenador da Defesa Civil do município, Javan de Oliveira, conta que o caso mais grave foi o desmoronamento de terra na parte de trás de um restaurante no centro. A terra acabou invadindo a cozinha, danificando um fogão e um frezzer do imóvel. O fato aconteceu na madrugada deste domingo (11). Ninguém ficou ferido.

Outro caso de deslizamento foi registrado na estrada que liga a sede ao distrito de Santa Marta. A estrada ficou interditada na noite de sábado, porém, segundo Javan Oliveira, já foi desobstruída por servidores da Secretária de Obras.