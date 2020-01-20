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Entre Iconha e Piúma

Chuva no ES: bombeiros checam se há corpos em carros que caíram em vale

Um carro já foi vistoriado. Equipes de resgate tentam acessar outros três veículos para verificar se há pessoas dentro

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 20:52
Chuva deixou Iconha alagada Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp
Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no vale do Orobó, entre os municípios de Iconha e Piúma, na região Sul do ES, para verificar se há vítimas dentro de quatro carros que caíram na região. Os veículos teriam sido levados pela água das chuvas que atingiram as cidades na última sexta-feira (17).
"O sobrevoo do Notaer identificou quatro carros no vale. Nossas equipes então entraram em operação, realizaram a escavação e já verificaram que o primeiro carro estava vazio. Agora vamos iniciar os trabalhos nos outros três veículos para extinguir qualquer possibilidade de mais vítimas", explicou o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros.

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Até esta segunda-feira (20), seis mortes foram registradas no Sul do Estado. Cinco pessoas continuam desaparecidas, três em Iconha e duas em Alfredo Chaves. O número porém, pode aumentar ou diminuir, de acordo com Carlos Wagner. 
"A prioridade é resgatar as pessoas. As buscas são feitas em todas as áreas que houve destruição, durante o procedimento de limpeza, utilizando maquinários e cães com os bombeiros. Pode ser que a gente ache estas pessoas desaparecidas ou que encontre outras que não haviam tido desaparecimento notificado", declarou.

PESSOAS FORA DE CASA

De acordo com o último boletim emitido pela Defesa Civil Estadual, divulgado às 17h desta segunda, até o momento 1.625 pessoas estão fora de suas casas no Sul do Espírito Santo, entre desabrigados e desalojados. Uma força-tarefa dos bombeiros trabalha nas cidades.

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