Chuva no ES: bombeiros checam se há corpos em carros que caíram em vale

"O sobrevoo do Notaer identificou quatro carros no vale. Nossas equipes então entraram em operação, realizaram a escavação e já verificaram que o primeiro carro estava vazio. Agora vamos iniciar os trabalhos nos outros três veículos para extinguir qualquer possibilidade de mais vítimas", explicou o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros.

"A prioridade é resgatar as pessoas. As buscas são feitas em todas as áreas que houve destruição, durante o procedimento de limpeza, utilizando maquinários e cães com os bombeiros. Pode ser que a gente ache estas pessoas desaparecidas ou que encontre outras que não haviam tido desaparecimento notificado", declarou.