Chuva intensa e ventos fortes deixam estragos no Sul do ES

Em, a Rodovia Ricardo Barbieri (ES-489), que liga o município a, ficou fechada por cerca de duas horas. Uma árvore caiu e ficou presa à rede elétrica. A Defesa Civil teve que esperar a rede ser desligada para retirar a árvore caída. Por cerca de duas horas, os motoristas tiveram que desviar por outra estrada, em Moitãozinho.