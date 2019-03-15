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Chuva no ES

Chuva intensa e ventos fortes deixam estragos no Sul do ES

Problemas foram registrados em Muniz Freire, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 mar 2019 às 21:20

Publicado em 14 de Março de 2019 às 21:20

Uma chuva rápida, acompanhada de ventos fortes, derrubou árvores em rodovias estaduais do Sul do Espírito Santo na tarde desta quinta-feira (14). No interior de Muniz Freire, o problema foi o alagamento de ruas.
O internauta Vanderson Bras Pope mostrou a situação das ruas no distrito de Piaçú, Muniz Freire, durante a chuva. “Cinquenta minutos de chuvas intensas no distrito”, disse.
O coordenador da Defesa Civil de Muniz Freire, José Natal, explica que os bueiros estavam sujos de lixo e não deram vazão à água da chuva. "Agora, já está normalizado. No centro, nada aconteceu”, afirmou.
Outro morador do distrito, Wagner Thiengo, também registrou o problema. Uma enxurrada de lama que, segundo ele, desceu de um loteamento.
Em Cachoeiro de Itapemirim, a Rodovia Ricardo Barbieri (ES-489), que liga o município a Atílio Vivácqua, ficou fechada por cerca de duas horas. Uma árvore caiu e ficou presa à rede elétrica. A Defesa Civil teve que esperar a rede ser desligada para retirar a árvore caída. Por cerca de duas horas, os motoristas tiveram que desviar por outra estrada, em Moitãozinho.
Outra via ficou fechada após a chuva. Foi a ES 166, Rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante. Galhos de árvores caíram na pista na altura da localidade conhecida por Nico Adrião.

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