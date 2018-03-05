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Chuva

Chuva gera transtornos em Alegre e Muniz Freire

O coordenador da Defesa Civil do município, Willian José de Souza, disse que a chuva intensa já era esperada, conforme as previsões e alertas meteorológicos

Publicado em 05 de Março de 2018 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 18:41
Rua alagada em Alegre Crédito: Renato Rodrigues
Uma chuva rápida deixou vários pontos alagados no Centro de Alegre, na Região do Caparaó, na tarde desta segunda-feira (5). Foram 40 minutos de chuva intensa, cerca de 70 milímetros. 
O coordenador da Defesa Civil do município, Willian José de Souza, disse que a chuva intensa já era esperada, conforme as previsões e alertas meteorológicos. Em março é normal termos estas pancadas fortes de chuva por conta do calor. Pelo tempo, hoje choveu bastante, mas não trouxe muito transtorno, afirmou. Além das ruas alagadas, o órgão informou que duas casas foram invadidas pelas águas.
VEJA VÍDEO
MUNIZ FREIRE
A chuva também foi forte no município de Muniz Freire, no Caparaó. O vento derrubou galhos de uma árvore na praça, no Centro, e interditou a ES 181, que liga o município a Alegre, por volta das 16h. Segundo a prefeitura, o ponto fechado fica a dois quilômetros da sede. Servidores trabalham para a desobstrução da via.
Queda de árvore deixou rodovia interditada em Muniz Freire Crédito: Jean Max

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