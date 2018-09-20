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Tempestade

Chuva forte e com granizo atinge bairros de Cachoeiro de Itapemirim

Temporal ocorreu na tarde desta quinta-feira (20) e fez ruas ficarem completamente alagadas. Defesa Civil informou que não existem registros de danos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 18:57

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 18:57

Foi registrado alagamento no bairro Aeroporto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Foto Internauta
Uma chuva forte e com granizo atingiu cerca de seis bairros em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado, na tarde desta quinta-feira (20). O temporal deixou ruas alagadas e cobertas de pequenas pedras de gelo.
De acordo com a Defesa Civil do município, apesar do granizo e da chuva forte, não houve registros de destelhamento, quedas de árvores ou qualquer outro tipo de dano. Também não há registro de feridos. O órgão informou ainda que, por conta da grande quantidade de chuva e que, respectivamente, causou alagamentos, equipes foram enviadas às ruas para avaliações de áreas.
Moradores dos bairros BNH, Coramara, Aeroporto, Caiçara, Boa Vista e Aeroporto chegaram a registrar a chuva de granizo através de fotos e vídeos.
 

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