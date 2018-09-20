Chuva forte e com granizo atinge bairros de Cachoeiro de Itapemirim

Uma chuva forte e com granizo atingiu cerca de seis bairros em, na, na tarde desta quinta-feira (20). O temporal deixou ruas alagadas e cobertas de pequenas pedras de gelo.

De acordo com a Defesa Civil do município, apesar do granizo e da chuva forte, não houve registros de destelhamento, quedas de árvores ou qualquer outro tipo de dano. Também não há registro de feridos. O órgão informou ainda que, por conta da grande quantidade de chuva e que, respectivamente, causou alagamentos, equipes foram enviadas às ruas para avaliações de áreas.