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Estradas Bloqueadas

Chuva e vento causam transtornos no Sul do Estado

Pelo menos três estradas foram bloqueadas após quedas de árvores e inundações

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 13:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 13:12
A chuva e o vendaval da tarde desta quinta-feira (14) causou transtornos em Cachoeiro de Itapemirim e em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. Pelos menos duas estradas ficaram interditadas após quedas de árvores e alagamentos. Nenhuma família ficou desabrigada ou desalojada.
De acordo com a Defesa Civil de Atílio Vivácqua, um forte vendaval atingiu pelo menos três comunidades e deixou dois trechos completamente interditados após árvores caírem na altura das comunidades de Córrego da Fama e Sumidouro, no limite com o município de Muqui. As estradas foram desobstruídas no final da tarde.
Em Cachoeiro de Itapemirim, a BR 393 ficou interditada após um córrego transbordar. Segundo a Defesa Civil, um produtor rural da região fez uma represa no rio e, por causa da chuva, esta represa estourou e inundou a ponte. O tráfego de veículos só foi liberado durante a noite.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) foi acionado por se tratar de um crime ambiental.

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