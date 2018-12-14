Chuva e vento causam transtornos no Sul do Estado

A chuva e o vendaval da tarde desta quinta-feira (14) causou transtornos em Cachoeiro de Itapemirim e em Atílio Vivácqua , no Sul do Estado. Pelos menos duas estradas ficaram interditadas após quedas de árvores e alagamentos. Nenhuma família ficou desabrigada ou desalojada.

De acordo com a Defesa Civil de Atílio Vivácqua, um forte vendaval atingiu pelo menos três comunidades e deixou dois trechos completamente interditados após árvores caírem na altura das comunidades de Córrego da Fama e Sumidouro, no limite com o município de Muqui. As estradas foram desobstruídas no final da tarde.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a BR 393 ficou interditada após um córrego transbordar. Segundo a Defesa Civil, um produtor rural da região fez uma represa no rio e, por causa da chuva, esta represa estourou e inundou a ponte. O tráfego de veículos só foi liberado durante a noite.