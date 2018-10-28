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Vendaval

Chuva e ventania fecham estradas no Sul do Espírito Santo

Chuva rápida e com ventos fortes causaram a obstrução de várias estradas no Sul do Estado e região do Caparaó na tarde deste sábado (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 21:55

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 21:55

Uma chuva rápida e com ventos fortes causaram a obstrução de várias estradas no Sul do Estado e região do Caparaó na tarde deste sábado (27). Em Guaçuí, internautas registraram vias fechadas pela queda de galhos e árvores. O mesmo aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. Por conta disso, vários municípios enfrentam falta de energia elétrica.
Segundo o Corpo de Bombeiros, em Guaçuí, a BR 482, na chegada da cidade, foi obstruída com a queda de galhos de árvores. Equipes trabalham em chamados do mesmo problema em estradas do interior de Alegre, Vargem Alta e também de Guaçuí. Os municípios estão sem luz por conta das quedas.
Em Cachoeiro de Itapemirim às margens da ES 164, um restaurante teve as tendas arrancadas e vidraças ficaram quebradas com a força do vento. Um dos clientes, Fábio Biola, filmou os momentos de tensão dos clientes no estabelecimento. Haviam clientes no momento do vendaval e todos tentaram se proteger no interior. Um poste também caiu na via e obstrui a pista que liga o município a Vargem Alta.
ENERGIA
Em nota a concessionária de energia, EDP Escelsa, informou que devido o temporal, com chuva, ventos fortes (que projetaram objetos - como galhos de árvores, telhas e placas - sobre a rede elétrica) e ao grande número de descargas atmosféricas que atingiu alguns municípios do Sul do Estado, como Cachoeiro, Alegre e Guaçuí, no final da tarde de hoje foi registrado um aumento de ocorrências pontuais de interrupção de energia. Equipe técnicas foram imediatamente reforçadas e seguem atendendo os chamados para o restabelecimento do fornecimento o quanto antes.

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