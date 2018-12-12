Chuva alaga ruas em Castelos

O coordenador da Defesa Civil, Lúcio Cesconetti, diz que ainda chove no município, mas que por cerca de uma hora choveu forte. Começou a chover às 17h30. Foi registrado 35 milímetros no centro e a drenagem foi insuficiente, alagando a avenida nossa senhora da penha e ruas do entorno, revela.

Moradores também registram alagamentos no município de Alegre. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Willian José de Souza, o Rio Conceição, que corta a cidade, transbordou em um ponto. Porém, baixou rápido e nenhum acasa ficou alagada. O órgão também registrou a queda de uma barreira na Rua Pedro Martins, às margens da ES 482. A terra quebrou parte das telhas de amianto de uma casa.