Cavalo solto na rodovia ES 060 é atingido por carro; animal morreu

Um veículo Ford Focus colidiu de frente com um cavalo na rodovia ES 060 (Rodovia do Sol), em Marataízes, no Litoral Sul. O acidente aconteceu por volta das 22 horas desta quarta-feira (03),
De acordo com a Guarda Municipal do município, ninguém ficou ferido no veículo e o cavalo morreu com a colisão. O acidente foi próximo ao primeiro trevo da rodovia, que dá acesso à rodoviária e o proprietário do animal não foi identificado.
Quem passa pela rodovia com frequência, afirma que é comum encontrar animais na pista e que em alguns trechos, os terrenos não têm cerca interrompendo a passagem.