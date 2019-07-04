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Marataízes

Cavalo solto na rodovia ES 060 é atingido por carro; animal morreu

Ninguém ficou ferido no veículo e o cavalo morreu com a colisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2019 às 14:14

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 14:14

Carro ficou com a frente destruída Crédito: Reprodução
Um veículo Ford Focus colidiu de frente com um cavalo na rodovia ES 060 (Rodovia do Sol), em Marataízes, no Litoral Sul. O acidente aconteceu por volta das 22 horas desta quarta-feira (03),
De acordo com a Guarda Municipal do município, ninguém ficou ferido no veículo e o cavalo morreu com a colisão. O acidente foi próximo ao primeiro trevo da rodovia, que dá acesso à rodoviária e o proprietário do animal não foi identificado.
> Empresa de sinalização "pinta" cavalo morto às margens de rodovia no ES
Quem passa pela rodovia com frequência, afirma que é comum encontrar animais na pista e que em alguns trechos, os terrenos não têm cerca interrompendo a passagem.

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