Caso Jane Cherubim: vendedora é chamada para terceiro depoimento

Jane Cherubim, espancada, torturada e abandonada em uma estrada na região do Caparaó, Espírito Santo Crédito: Gazeta Online

Jane Cherubim, 36 anos, prestou um terceiro depoimento à polícia, nesta quarta-feira (13). A vendora, espancada quase até a morte pelo namorado Jonas Amaral, 34 anos, no dia 4 de março, foi deixada por ele no meio da estrada em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó capixaba. Esse terceiro depoimento da vítima, segundo a Polícia Civil, foi para esclarecer um ponto específico da investigação, o qual não foi divulgado.

Houve depoimento da Jane hoje para esclarecer uma dúvida nossa. Nada demais. Algo bem pessoal, que prefiro não mencionar. Estamos fazendo diligências, mas são sigilosas para não atrapalhar a investigação José Maria Simão, delegado de Dores do Rio Preto

O primeiro depoimento de Jane Cherubim foi dado no dia 8 de março, quando ela ainda estava internada no hospital de Carangola, em Minas Gerais. O segundo ocorreu no dia 11, já na Delegacia de Dores do Rio Preto.

O delegado comentou ainda que apura denúncias anônimas que chegam ao conhecimento da polícia. Jonas Amaral segue foragido. Qualquer informação que auxilie nas investigações pode ser repassada por meio do telefone 181, do Disque-Denúncia. As ligações são gratuitas e o sigilo garantido.

O paradeiro de Jonas

Jonas Amaral, acusado de agredir a namorada Jane Cherubim, em Dores do Rio Preto Crédito: Instagram

O delegado José Maria Simão, que assumiu o caso na última segunda-feira (11) disse que não descarta nenhuma possibilidade sobre o paradeiro de Jonas Amaral. “Diligências estão sendo feitas para verificar tudo. Não descarto a possibilidade dele estar morto, mas acredito que ele está vivo e se escondendo” disse.

Nova testemunha

José Maria ainda disse que falta uma testemunha para ser ouvida. “Tem uma pessoa que viu Jane caída no chão e estamos tentando localizá-la para confirmar todas as circunstâncias.

Denúncias falsas

"Todas as denúncias estão sendo verificadas, e estão chegando várias falsas que acabam atrapalhando as investigações", criticou o delegado.

O CRIME

04/03

A vendedora Jane Cherubim, de 36 anos, foi espancada às 3 horas da madrugada, após sair do local de trabalho com o namorado Jonas Amaral, de 34 anos. Após a agressão, foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Foi levada para um hospital de Carangola (MG). Depois de espancar a namorada, Jonas enviou um áudio por aplicativo para a sogra. . Após a agressão, foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Foi levada para um hospital de Carangola (MG). Depois de espancar a namorada, Jonas enviou um áudio por aplicativo para a sogra.

OUÇA

Your browser does not support the audio element. Jonas de Amaral enviou áudio para a sogra

05/03

- Em recuperação no hospital, Jane conseguiu falar e confirmou que foi espancada pelo namorado.

- Justiça decretou a prisão do vendedor Jonas do Amaral, companheiro de Jane, acusado de tê-la espancado. Ele vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio.

06/03

- Jane já respirava sem aparelhos, conseguiu falar aos poucos, e permanecia muito inchada devido ao espancamento, ainda sem conseguir abrir os olhos. Em desabafo com a mãe, ela temia que o agressor entrasse no hospital.

- O pai de Jonas disse à Polícia que o rapaz telefonou para ele logo após cometer o crime, dizendo que "sua vida não valia mais nada".

07/03

- A Polícia de Minas Gerais foi alertada para ajudar na localização de Jonas. Fotos de Jonas e a cópia do mandado de prisão foram distribuídas por várias equipes. Uma equipe foi checar uma denúncia em Pedra Menina, mas não obteve sucesso na prisão.

- A família de Jonas ajudou nas buscas do vendedor, que segue foragido da Justiça. Grupo de 40 pessoas se reuniu para procurá-lo na estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó e nas proximidades.

- A Polícia acreditava que Jonas possa ter tido ajuda para fugir.

- No hospital, Jane se levantou da cama pela primeira vez e se viu no espelho.

08/03

- Jane apresentou significativa melhora no quadro clínico, e seguia internada.

- Força-tarefa da Polícia do Espírito Santo e de Minas Gerais foi organizada para localizar Jonas Amaral.

- A Polícia afirma que iria pedir a prisão temporária do pai e do irmão de Jonas, suspeitos de terem alterado a cena do crime e ajudado o suspeito a fugir.

- Jane recebe a visita do advogado e do delegado, presta depoimento à polícia, chora muito, e passa mal em seguida, após relembrar o crime.

09/03

- No hospital, Jane continuava a ter vômitos e dores de cabeça, após ter prestado depoimento no dia anterior.

desiste de pedir a prisão deles. - O pai, o irmão e um amigo de Jonas foram ouvidos na Delegacia Regional de Alegre durante três horas. Polícia

- O advogado da família de Jonas acompanhava novos depoimentos prestados, e afirmou que os parentes do vendedor está sofrendo perseguição e ameaças na cidade de Espera Feliz (MG).

- A Polícia Civil pede para a delegacia de Imigração da Superintendência da Policia Federal do Espírito Santo travar a saída do vendedor Jonas Amaral nos aeroportos de todo país.

10/03

- Cerca de 50 pessoas fizeram passeata em Espera Feliz, Minas Gerais, cidade de Jane Cherubim, pedindo justiça e respeito a todas as mulheres. Familiares da vendedora também participaram.