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Casas são invadidas por água após chuva em Anchieta

Os moradores garantem que toda vez que chove é a mesma coisa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 15:04

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 15:04

Moradores da Rua Jairo de Matos Pereira, no bairro Nova Esperança, em Anchieta, tiveram suas casas invadidas por água durante a madrugada desta quarta-feira (31). Eles contaram que, toda vez que chove, é a mesma coisa e já chegaram a solicitar a resolução do problema na prefeitura, mas nada foi resolvido.
O nível da água subiu aproximadamente um metro, de acordo com os moradores. Uma funcionária pública, que preferiu não se identificar, contou que os problemas começaram depois que a prefeitura fez um serviço em bairros vizinhos.
Desde que começou a chuva acionamos a Defesa Civil. Às 22hs começamos a pegar blocos de cimento para levantar os móveis para não serem molhados. Fizemos vários pedidos na prefeitura para que o problema seja resolvido. Chegamos a comprar mais material para tentar resolver o problema de escoamento da rua. Abrimos bueiro e encanamento. Depois disso abriram uma boca de lobo e a lama de todos os morros desce para a nossa rua. E, desde então, começou a encher mais, disse.
Outro lado
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que o episódio foi atípico devido ao volume muito grande de chuva em curto prazo. Conforme informações da Defesa Civil, choveu 117 mm. A Secretaria também informou que irá realizar a limpeza dos bueiros da região para desobstruir possíveis locais de entupimento que podem ocasionar alagamento de pontos.
 

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