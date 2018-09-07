Casas ficam sem energia após carro bater contra poste em Cachoeiro

Os moradores da Rua Mariana Soares de Brito, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, tomaram um susto na madrugada desta sexta-feira (07). Eles foram acordados com o barulho de um carro batendo em um poste. O motorista saiu com ferimentos leves e nem chegou a ser socorrido.
Moradores, que preferiram não se identificar, contaram que o acidente foi às 4h20. Após o poste cair, os fios foram arrancados e ficaram caídos. Pelo menos três ruas foram prejudicadas com a falta de energia.
A Polícia Militar foi acionada. E a equipe da EDP foi ao local para restabelecer a energia. O veículo foi retirado do local.