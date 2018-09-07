Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Casas ficam sem energia após carro bater contra poste em Cachoeiro
Susto

Casas ficam sem energia após carro bater contra poste em Cachoeiro

O motorista saiu com ferimentos leves e nem chegou a ser socorrido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 14:52

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 14:52

Motorista bate veículo contra poste em Cachoeiro e moradores ficam sem energia Crédito: Reprodução - Redes Sociais
Os moradores da Rua Mariana Soares de Brito, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, tomaram um susto na madrugada desta sexta-feira (07). Eles foram acordados com o barulho de um carro batendo em um poste. O motorista saiu com ferimentos leves e nem chegou a ser socorrido.
Moradores, que preferiram não se identificar, contaram que o acidente foi às 4h20. Após o poste cair, os fios foram arrancados e ficaram caídos. Pelo menos três ruas foram prejudicadas com a falta de energia. 
A Polícia Militar foi acionada. E a equipe da EDP foi ao local para restabelecer a energia. O veículo foi retirado do local.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 05/04/2026
Imagem BBC Brasil
Os 5 países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas em 2026 — e quais deles estão na América Latina
Imagem de destaque
Ciclone e frente fria devem trazer chuvas e ventos fortes ao ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados