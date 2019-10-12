Casal morre em acidente entre picape e van em Rio Novo do Sul

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 12:35
Um casal morreu na noite desta sexta-feira (12) em um grave acidente na BR 101, na localidade de Capim Angola, Rio Novo do Sul.
As vítimas eram casadas e moravam em Iconha. O casal, identificado como Inácio Garabelli e Angela Garabelli, estava em uma picape Fiat Strada, que teve a frente completamente destruída.
Eles seguiam de Rio Novo para Iconha quando, no km 386, uma van que seguia no sentido contrário (Vitória x Cachoeiro) teria invadido a contramão e atingido o veículo.
O casal morreu no local. Já o condutor da van foi encaminhado ao hospital Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro.
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
Segundo a Eco101, para atendimento da ocorrência foram enviadas equipes de ambulância, viatura de inspeção e guincho ao local. A PRF, Polícia Civil e IML também foram acionados.
O tráfego no local foi interditado para o trabalho das equipes de 20h36 as 21h22, quando iniciou-se um pare e siga na rodovia. Às 0h26 a BR foi totalmente liberada.
