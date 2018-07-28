Casal fica ferido em acidente na BR 262, em Ibatiba

Um casal ficou ferido em um acidente na manhã deste sábado (28) em Ibatiba, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles estavam em uma motocicleta e seguiam pela BR 262 quando foram atingidos por um carro que saía do acostamento.
A batida aconteceu por volta das 9h30, no km 170, a 10 quilômetros do centro de Ibatiba. O casal foi socorrido para o Pronto Atendimento de Ibatiba.
O motorista do carro, um Volkswagen Fusca, não parou para prestar socorro. A PRF ainda não localizou o veículo envolvido no acidente.