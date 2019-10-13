Divisa com MInas

Casal de capixabas morre em acidente de moto no Caparaó

Gabrielly e Leonardo moravam em Dores do Rio Preto e retornavam de uma festa à fantasia

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 18:07 - Atualizado há 6 anos

Gabrielly e Leonardo moravam em Dores do Rio Preto Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Um casal de capixabas morreu após um acidente motociclístico na manhã deste domingo (13) no km 8 da BR 482, em Espera Feliz, Minas Gerais. Leonardo José Ferreira e a mulher, Gabrielly Silva Cardoso de Amorim, tinham saído de uma festa à fantasia e seguiam para casa no município de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, no Espírito Santo. O acidente foi na divisa dos Estados.

O irmão do condutor da motocicleta, cujo nome não foi divulgado, contou à Polícia Militar que ele e a esposa, identificada como Gabrielly Silva Cardoso de Amorim, estavam em uma festa a fantasia no município mineiro, que acabou por volta das 7h.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Quando a viatura chegou ao local, Gabrielly, que estava no carona, já havia morrido. O Samu chegou a ser acionado para socorrer Leonardo e tentou a reanimação, mas sem êxito.

Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal da região.

Uma ambulância foi ser acionada para socorrer Leonardo Crédito: Divulgação / Polícia Militar

