Home
>
Região Sul
>
Casal de capixabas morre em acidente de moto no Caparaó

Casal de capixabas morre em acidente de moto no Caparaó

Gabrielly e Leonardo moravam em Dores do Rio Preto e retornavam de uma festa à fantasia

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 18:07

 - Atualizado há 6 anos

Gabrielly e Leonardo moravam em Dores do Rio Preto Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Um casal de capixabas morreu após um acidente motociclístico na manhã deste domingo (13) no km 8 da BR 482, em Espera Feliz, Minas Gerais. Leonardo José Ferreira e a mulher, Gabrielly Silva Cardoso de Amorim,  tinham saído de uma festa à fantasia e seguiam para casa no município de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, no Espírito Santo. O acidente foi na divisa dos Estados.

Recomendado para você

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Homem de 43 anos negociava propriedades localizadas em Anchieta e Alfredo Chaves, mas que pertenciam a outras pessoas

Suspeito de aplicar golpes em vendas de terrenos é preso no Sul do ES

Segundo as investigações, mulher falsificou um certificado de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Falsa advogada suspeita de ligação com CV e PCC é alvo de operação no ES

O irmão do condutor da motocicleta, cujo nome não foi divulgado, contou à Polícia Militar que ele e a esposa, identificada como Gabrielly Silva Cardoso de Amorim, estavam em uma festa a fantasia no município mineiro, que acabou por volta das 7h.

00:00 / 01:02
Casal de capixabas morre em acidente de moto no Caparaó

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Quando a viatura chegou ao local, Gabrielly, que estava no carona, já havia morrido. O Samu chegou a ser acionado para socorrer Leonardo e tentou a reanimação, mas sem êxito.

Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal da região.

Uma ambulância foi ser acionada para socorrer Leonardo Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Leia mais

Jovem é preso ao tentar subornar policiais durante blitz da Lei Seca

Caminhoneiro morre em Colatina após cair de ribanceira em rodovia

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente Caparaó motocicleta

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais