Casa pega fogo em São José do Calçado

Uma casa pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (22) no Centro de São José do Calçado, na Região do Caparaó. As chamas começaram no segundo andar da residência. O proprietário acredita que o incêndio teve início por conta de um curto-circuito. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, não é possível afirmar a causa pois não houve perícia. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o terraço estava com muitos materiais que ajudaram as chamas a se espalharem. A viatura chegou ao local por volta das 3h30 e o combate ao incêndio e o rescaldo duraram aproximadamente 2h40. O local foi isolado e será avaliado pela Defesa Civil Municipal.

Outros cômodos da residência e imóveis vizinhos não chegaram a ser atingidos.