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Casa pega fogo em São José do Calçado

O proprietário acredita que o incêndio teve início por conta de um curto-circuito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 15:37

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 15:37

Uma casa pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (22) no Centro de São José do Calçado, na Região do Caparaó. As chamas começaram no segundo andar da residência. O proprietário acredita que o incêndio teve início por conta de um curto-circuito. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, não é possível afirmar a causa pois não houve perícia. Ninguém ficou ferido. 
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o terraço estava com muitos materiais que ajudaram as chamas a se espalharem. A viatura chegou ao local por volta das 3h30 e o combate ao incêndio e o rescaldo duraram aproximadamente 2h40. O local foi isolado e será avaliado pela Defesa Civil Municipal.
Outros cômodos da residência e imóveis vizinhos não chegaram a ser atingidos.
Casa pega fogo em São José do Calçado

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