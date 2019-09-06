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Não tinha ninguém dentro

Casa fica totalmente destruída após incêndio em Cachoeiro

Defesa Civil condenou o local e vai orientar a demolição do imóvel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2019 às 10:02

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 10:02

Casa fica totalmente destruída após incêndio em Cachoeiro Crédito: Lucas Carvalho
Um incêndio, por volta das 5 horas desta sexta-feira (06), destruiu uma casa abandonada na rua Coronel Alziro Viana, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A vizinhança fiou assustada com o tamanho das chamas.
“Não deu para detectar onde começou o fogo, já que a casa estava totalmente tomada e, por ser de madeira, o incêndio propagou muito rápido”, explicou o sargento do Corpo de Bombeiros, Sandro Chamasquine.
O coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Inácio Daróz, disse que o imóvel precisa ser demolido. “A estrutura está toda comprometida e o imóvel não tem recuperação. A gente vai orientar o proprietário a fazer a demolição para a segurança das pessoas que residem na região.”
O imóvel está isolado. A Defesa Civil informou que não vai ser preciso desocupar as casas ao redor. A pericia só vai ser feita se o proprietário solicitar.
A cuidadora de idosos Suely Santos contou que levou um susto quando chegou e viu o fogo, porque o local era utilizado por algumas pessoas. “Eu cheguei, vi o fumaceiro e liguei para os bombeiros. Pensei que tinha gente dentro, porque ontem (05) tinha uma criança com um casal. Então achei que estavam ali dentro.", finalizou.

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