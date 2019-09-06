Casa fica totalmente destruída após incêndio em Cachoeiro Crédito: Lucas Carvalho

incêndio, por volta das 5 horas desta sexta-feira (06), destruiu uma casa abandonada na rua Coronel Alziro Viana, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A vizinhança fiou assustada com o tamanho das chamas. Um, por volta das 5 horas desta sexta-feira (06), destruiu uma casa abandonada na rua Coronel Alziro Viana, no bairro Aquidaban, em, no Sul do Estado. A vizinhança fiou assustada com o tamanho das chamas.

“Não deu para detectar onde começou o fogo, já que a casa estava totalmente tomada e, por ser de madeira, o incêndio propagou muito rápido”, explicou o sargento do Corpo de Bombeiros, Sandro Chamasquine.

O coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Inácio Daróz, disse que o imóvel precisa ser demolido. “A estrutura está toda comprometida e o imóvel não tem recuperação. A gente vai orientar o proprietário a fazer a demolição para a segurança das pessoas que residem na região.”

O imóvel está isolado. A Defesa Civil informou que não vai ser preciso desocupar as casas ao redor. A pericia só vai ser feita se o proprietário solicitar.