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Casa é atingida após explosão em pedreira de Afonso Cláudio

Uma lavradora jogou o corpo sobre o filho de cinco meses para ele não ser atingido

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 15:23
A casa fica bem próxima a pedreira Crédito: Internauta Gazeta Online - Renilda Cardoso
Uma casa foi atingida por estilhaços de pedra após a explosão em uma pedreira na comunidade de Alto Rio Cobra, zona rural de Afonso Cláudio, na região Sul Serrana, na tarde desta segunda-feira (09). Uma lavradora de 22 anos dormia na sala com o seu filho, um bebê de cinco meses. Por pouco a criança não foi atingida. Esta não é a primeira vez que acontece o incidente.
Renilda Rodrigues Cardoso da Silva contou que estava em casa com o esposo e com o filho na hora da explosão, que aconteceu por volta das 14h30. Eu estava dormindo com o meu bebê no sofá, aí escutei o tiro das pedreiras, depois deu um impacto forte. A casa tremeu e o meu bebê acordou gritando, escutei as pedras caindo, joguei o meu corpo em cima do dele. Ai chegou a cair pedrinhas em cima de mim, contou (veja vídeo abaixo).
Além da sala, o banheiro, a lavanderia, a cozinha e a dispensa foram atingidos pelos pedaços de pedra. A lavradora ainda disse que esta não é a primeira vez que a propriedade é atingida após explosão nesta pedreira.
Nós catamos café na lavoura do meu sogro. Já aconteceu de cair pedra, de rolar e quase machucar os colonos, e agora aconteceu de novo. Na época, Ibama e policia vieram aqui e o dono falou que não iria acontecer de novo, disse.
O esposo de Renilda procurou as polícias Civil e Militar Ambiental para registrar o fato. A previsão é de que uma vistoria seja realizada pela Polícia Ambiental na pedreira nesta quarta-feira (11) para verificar a licença e outras informações. 

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