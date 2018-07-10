Casa é atingida após explosão em pedreira de Afonso Cláudio

A casa fica bem próxima a pedreira Crédito: Internauta Gazeta Online - Renilda Cardoso

Uma casa foi atingida por estilhaços de pedra após a explosão em uma pedreira na comunidade de Alto Rio Cobra, zona rural de Afonso Cláudio, na região Sul Serrana, na tarde desta segunda-feira (09). Uma lavradora de 22 anos dormia na sala com o seu filho, um bebê de cinco meses. Por pouco a criança não foi atingida. Esta não é a primeira vez que acontece o incidente.

Renilda Rodrigues Cardoso da Silva contou que estava em casa com o esposo e com o filho na hora da explosão, que aconteceu por volta das 14h30. Eu estava dormindo com o meu bebê no sofá, aí escutei o tiro das pedreiras, depois deu um impacto forte. A casa tremeu e o meu bebê acordou gritando, escutei as pedras caindo, joguei o meu corpo em cima do dele. Ai chegou a cair pedrinhas em cima de mim, contou (veja vídeo abaixo).

Além da sala, o banheiro, a lavanderia, a cozinha e a dispensa foram atingidos pelos pedaços de pedra. A lavradora ainda disse que esta não é a primeira vez que a propriedade é atingida após explosão nesta pedreira.

Nós catamos café na lavoura do meu sogro. Já aconteceu de cair pedra, de rolar e quase machucar os colonos, e agora aconteceu de novo. Na época, Ibama e policia vieram aqui e o dono falou que não iria acontecer de novo, disse.