Cartão postal de Mimoso, estátua do Cristo está em condições precárias

Cristo de Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Um dos cartões postais de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, está em condições precárias. O Cristo Redentor, monumento construído há quase 40 anos, encontra-se com problemas de estrutura. O chafariz, no pátio do ponto turístico está sem água. Dentro, ferragens estão expostas e colocam em risco quem visita o local.

Sombrinha no pátio do Cristo Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

O mirante do Cristo Redentor foi inaugurado em 11 de julho de 1982. No interior há escadas que levam até um mirante, de onde é possível ter uma visão panorâmica de todo o município. Mas, no caminho há vergalhões expostos, sujeira, teias de aranha e ainda faltam pedaços da mão do monumento.

A desvalorização do bem, entristece quem vive na cidade. O Cristo é o cartão postal de Mimoso do Sul e está num abandono total. Agente só valoriza depois que se perder não podemos perder o nosso Cristo Redentor, disse o morador Sérgio Antônio Polinário.

Outro lado

Questionada sobre a situação do monumento, a prefeitura de Mimoso do Sul disse, por meio de nota, que vai fazer uma reforma completa no local. Para isso, o prefeito está em negociação, buscando parcerias para conseguir dinheiro para o serviço. Mas, não deu prazo que a obra seja realizada.

Cristo de Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Sobre o Cristo

Eleito pelos moradores como a primeira maravilha de Mimoso do Sul, o Cristo Redentor fica situado em um monte de 128 metros de altura, próximo ao centro da cidade.

Cristo de Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul