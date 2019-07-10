Home
Carros estacionados pegam fogo em Cachoeiro

Proprietário dos veículos acredita que o incêndio foi criminoso

Gazeta Online

Publicado em 10 de julho de 2019 às 14:39

 - Atualizado há 6 anos

Carros estacionados pegam fogo em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul

Dois carros que estavam estacionados em um terreno no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, pegaram fogo na manhã desta quarta-feira (10). Um dos carros ficou totalmente destruído.

Alguns moradores da região disseram que os veículos estavam abandonados no local e que a preocupação maior era com um dos carros que era movido a gás e corria o risco do cilindro explodir. O Corpo de Bombeiros chegou a tempo de conter as chamas neste veículo.

Na região, além de casas, tem uma creche em frente ao local onde o incêndio aconteceu. O proprietário dos veículos chamou a polícia porque acredita que o fogo foi criminoso.

Com informações de Mônica Camolesi

