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Incêndio

Carro pega fogo em avenida de Cachoeiro de Itapemirim

Segundo os militares, ninguém ficou ferido. Trânsito ficou lento no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 22:08

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 22:08

Um carro pegou fogo em uma das principais vias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no início da noite desta segunda-feira (08). Para apagar o incêndio, o Corpo de Bombeiros teve de parar temporariamente o trânsito.
Segundo informações preliminares do Corpos de Bombeiros e Polícia Militar, o incidente aconteceu no início da noite, na altura do bairro Otton Marins, na Avenida Jones dos Santos Neves.
O veículo foi rapidamente tomado pelas chamas e moradores assustados registraram o fato. Segundo os militares, ninguém ficou ferido.

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