Carro pega fogo em avenida de Cachoeiro de Itapemirim

Um carro pegou fogo em uma das principais vias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no início da noite desta segunda-feira (08). Para apagar o incêndio, o Corpo de Bombeiros teve de parar temporariamente o trânsito.
Segundo informações preliminares do Corpos de Bombeiros e Polícia Militar, o incidente aconteceu no início da noite, na altura do bairro Otton Marins, na Avenida Jones dos Santos Neves.
O veículo foi rapidamente tomado pelas chamas e moradores assustados registraram o fato. Segundo os militares, ninguém ficou ferido.