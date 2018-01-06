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Carro fica destruído após pegar fogo em Anchieta

O proprietário do veículo não foi localizado e ninguém não há registro de vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2018 às 19:29

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 19:29

Um incêndio destruiu um veículo Hyundai Tucson na tarde deste sábado em uma estrada de Goimbê, na zona rural de Anchieta, no Sul do Estado. O proprietário do veículo não foi localizado e ninguém não há registro de vítimas.
A Guarda Civil informou que o incêndio teve início por volta das 13 horas. Assustados, moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros. Uma equipe foi ao local e usou aproximadamente 1 mil litros de água para combater as chamas.
Nem o motorista e nem o proprietário do carro foram localizados. A Polícia Civil vai investigar o caso.
O proprietário do veículo não foi localizado Crédito: Internauta
 

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