Carro fica destruído após pegar fogo em Anchieta

Um incêndio destruiu um veículo Hyundai Tucson na tarde deste sábado em uma estrada de Goimbê, na zona rural de Anchieta, no Sul do Estado. O proprietário do veículo não foi localizado e ninguém não há registro de vítimas.

A Guarda Civil informou que o incêndio teve início por volta das 13 horas. Assustados, moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros. Uma equipe foi ao local e usou aproximadamente 1 mil litros de água para combater as chamas.

Nem o motorista e nem o proprietário do carro foram localizados. A Polícia Civil vai investigar o caso.

O proprietário do veículo não foi localizado Crédito: Internauta