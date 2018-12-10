Carro do conselho tutelar de São José do Calçado é destruído pelo fogo

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, o incidente aconteceu por volta das 8h30 quando o motorista levava o conselheiro para entregar um documento para uma família. As causas do incêndio ainda serão apuradas. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, ao chegar no local, o carro pipa da prefeitura já havia apagado o incêndio.