Carro do conselho tutelar de São José do Calçado é destruído pelo fogo

O carro do Conselho Tutelar de São José do Calçado ficou destruído após pegar fogo na manhã desta segunda-feira (10) na localidade de Goiabal, interior do município. Dentro do veículo estavam o motorista e um conselheiro, que conseguiram sair sem ferimentos.
De acordo com a Secretaria de Assistência Social, o incidente aconteceu por volta das 8h30 quando o motorista levava o conselheiro para entregar um documento para uma família. As causas do incêndio ainda serão apuradas. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, ao chegar no local, o carro pipa da prefeitura já havia apagado o incêndio.
As causas do incêndio serão apuradas.