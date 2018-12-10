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Susto

Carro do conselho tutelar de São José do Calçado é destruído pelo fogo

Dentro do veículo estavam o motorista e um conselheiro, que conseguiram sair sem ferimentos

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 14:58
Carro do conselho tutelar de São José do Calçado fica destruído após pegar fogo Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul
O carro do Conselho Tutelar de São José do Calçado ficou destruído após pegar fogo na manhã desta segunda-feira (10) na localidade de Goiabal, interior do município. Dentro do veículo estavam o motorista e um conselheiro, que conseguiram sair sem ferimentos. 
> Motorista morre após bater carro contra poste em Nova Almeida
De acordo com a Secretaria de Assistência Social, o incidente aconteceu por volta das 8h30 quando o motorista levava o conselheiro para entregar um documento para uma família. As causas do incêndio ainda serão apuradas. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, ao chegar no local, o carro pipa da prefeitura já havia apagado o incêndio.
As causas do incêndio serão apuradas.

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