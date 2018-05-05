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Mau exemplo

Carro da Guarda de Trânsito é flagrado em infração em Cachoeiro

Cena foi registrada na manhã deste sábado (05) na Avenida Jones dos Santos Neves, em um dos pontos mais perigosos da rodovia

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 16:52
Um carro da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi flagrado invadindo a contramão e ainda fazendo uma conversão irregular. A cena foi registrada na manhã deste sábado (05) na Avenida Jones dos Santos Neves, em um dos pontos mais perigosos da rodovia.
A irregularidade no trânsito viralizou nas redes sociais, responsabilizando o poder público, que deveria dar o bom exemplo. O carro da guarda de trânsito segue sentido ao bairro Caiçara e em determinado ponto, onde não é permitida a conversão, o motorista dá seta para a esquerda e cruza a pista.
O ponto é o mesmo onde há 16 dias o motociclista Vagner Monteiro, de 32 anos, morreu depois de bater em um carro. O veículo cruzava a pista, cometendo o mesmo erro que o carro da guarda de Cachoeiro faz no vídeo.
A imprudência feita pelo agente e por outros tantos motoristas neste trecho é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293 e perda de 7 pontos na carteira do motorista.
O que diz a prefeitura
Procurados pela reportagem por meio de sua assessoria, a prefeitura disse que a Secretaria de Segurança e Trânsito está apurando o fato para responsabilizar administrativamente o autor dessa infração.

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