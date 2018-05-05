Carro da Guarda de Trânsito é flagrado em infração em Cachoeiro

Um carro da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi flagrado invadindo a contramão e ainda fazendo uma conversão irregular. A cena foi registrada na manhã deste sábado (05) na Avenida Jones dos Santos Neves, em um dos pontos mais perigosos da rodovia.

A irregularidade no trânsito viralizou nas redes sociais, responsabilizando o poder público, que deveria dar o bom exemplo. O carro da guarda de trânsito segue sentido ao bairro Caiçara e em determinado ponto, onde não é permitida a conversão, o motorista dá seta para a esquerda e cruza a pista.

O ponto é o mesmo onde há 16 dias o motociclista Vagner Monteiro, de 32 anos, morreu depois de bater em um carro. O veículo cruzava a pista, cometendo o mesmo erro que o carro da guarda de Cachoeiro faz no vídeo.

A imprudência feita pelo agente e por outros tantos motoristas neste trecho é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293 e perda de 7 pontos na carteira do motorista.

O que diz a prefeitura