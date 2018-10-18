Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia

Carro da família de criança encontrada morta é incendiado no ES

Populares também invadiram o apartamento da família e furtaram alguns objetos; polícia orienta que população não propague notícias falsas ou que ainda não foram confirmadas pelas autoridades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 21:41

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 21:41

Carro foi incendiado por populares em Cachoeiro Crédito: Redes sociais
O apartamento e o carro da família do menino de nove anos, encontrado morto dentro do banheiro de casa, na tarde desta terça-feira (16), em
Cachoeiro de Itapemirim
, foram depredados na tarde desta quarta-feira (17). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ninguém foi detido.
O carro, que estava estacionado no condomínio onde a família mora foi incendiado por populares. O apartamento deles também foi invadido e objetos foram furtados. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas ninguém foi preso.
O CASO
O menino foi encontrado pela mãe e o padrasto, que levaram a criança para uma unidade de saúde, mas ele já estava morto. Detalhes de como a criança foi encontrada e as circunstâncias da morte dela não foram informados pela polícia. 
O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, informou que investiga o caso. Não há detidos e não há suspeitos nesse caso, até o momento.
Ele ressaltou que os laudos solicitados não foram concluídos, portanto, não é possível se obter qualquer conclusão acerca dos fatos. A Polícia Civil orienta que a população não propague notícias falsas ou que ainda não foram confirmadas pela Polícia Civil ou pelas autoridades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados