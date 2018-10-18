Carro da família de criança encontrada morta é incendiado no ES

O apartamento e o carro da família do menino de nove anos, encontrado morto dentro do banheiro de casa, na tarde desta terça-feira (16), em
, foram depredados na tarde desta quarta-feira (17). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ninguém foi detido.
O carro, que estava estacionado no condomínio onde a família mora foi incendiado por populares. O apartamento deles também foi invadido e objetos foram furtados. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas ninguém foi preso.
O CASO
O menino foi encontrado pela mãe e o padrasto, que levaram a criança para uma unidade de saúde, mas ele já estava morto. Detalhes de como a criança foi encontrada e as circunstâncias da morte dela não foram informados pela polícia.
O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, informou que investiga o caso. Não há detidos e não há suspeitos nesse caso, até o momento.
Ele ressaltou que os laudos solicitados não foram concluídos, portanto, não é possível se obter qualquer conclusão acerca dos fatos. A Polícia Civil orienta que a população não propague notícias falsas ou que ainda não foram confirmadas pela Polícia Civil ou pelas autoridades.