Carro da família de criança encontrada morta é incendiado no ES

Carro foi incendiado por populares em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

O apartamento e o carro da família do menino de nove anos, encontrado morto dentro do banheiro de casa, na tarde desta terça-feira (16), em

, foram depredados na tarde desta quarta-feira (17). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ninguém foi detido.

O carro, que estava estacionado no condomínio onde a família mora foi incendiado por populares. O apartamento deles também foi invadido e objetos foram furtados. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas ninguém foi preso.

O CASO

O menino foi encontrado pela mãe e o padrasto, que levaram a criança para uma unidade de saúde, mas ele já estava morto. Detalhes de como a criança foi encontrada e as circunstâncias da morte dela não foram informados pela polícia.

O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, informou que investiga o caso. Não há detidos e não há suspeitos nesse caso, até o momento.