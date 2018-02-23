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Carro capota após acidente na BR 482 em Alegre

Com o impacto da batida, um dos veículos capotou e outro parou no matagal às margens da pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 18:55

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 18:55

Acidente na ES 482 em Alegre, no Caparaó capixaba Crédito: Internauta via WhatsaApp
Uma pessoa ficou ferida após uma colisão entre dois carros na BR 482, próximo ao Distrito de Rive, em Alegre, Região do Caparaó capixaba. Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 11 horas desta sexta-feira (23). Com o impacto da batida, um dos veículos capotou e outro parou no matagal às margens da pista.
> Veja mais matérias sobre Acidentes
No carro branco estavam três pessoas da mesma família, mas só o motorista ficou ferido. Todos foram encaminhados para atendimento médico e liberados. Nomes não foram divulgados. No outro veículo ninguém se feriu.
 

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