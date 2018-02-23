Carro capota após acidente na BR 482 em Alegre

Uma pessoa ficou ferida após uma colisão entre dois carros na BR 482, próximo ao Distrito de Rive, em Alegre, Região do Caparaó capixaba. Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 11 horas desta sexta-feira (23). Com o impacto da batida, um dos veículos capotou e outro parou no matagal às margens da pista.