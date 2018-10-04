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Carro atinge moto e deixa dois feridos em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a Polícia Militar, o motorista fez teste do bafômetro, que constatou a ingestão de álcool
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 18:55

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 18:55

O piloto e a garupa de uma motocicleta ficaram feridos em um acidente na manhã desta quinta-feira (04) no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim. Eles foram atingidos por um carro que fazia uma conversão proibida.
A batida aconteceu às 7h50, na Rua Etelvina Vivácqua, um das vias principais do bairro. Câmeras de segurança de um comércio flagrou o momento do acidente. Assista:
Com o impacto, o casal que estava na moto é arremessado. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade a mulher, de 18 anos, está internada no Pronto Socorro, já o homem, de 25 anos, permanece no Pronto Atendimento. 
Segundo a Polícia Militar, o motorista fez teste do bafômetro, que constatou a ingestão de álcool. Ele teve a Carteira Nacional de Habilitação recolhida e pagou multa de R$ 2.934.

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