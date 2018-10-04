Carro atinge moto e deixa dois feridos em Cachoeiro de Itapemirim

A batida aconteceu às 7h50, na Rua Etelvina Vivácqua, um das vias principais do bairro. Câmeras de segurança de um comércio flagrou o momento do acidente. Assista:

Com o impacto, o casal que estava na moto é arremessado. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade a mulher, de 18 anos, está internada no Pronto Socorro, já o homem, de 25 anos, permanece no Pronto Atendimento.