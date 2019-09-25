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Com bloco de granito

Carreta tomba na rodovia ES 488, em Cachoeiro

Quem passa pelo local frequentemente, afirma que é comum acidente deste tipo naquela região

Publicado em 

25 set 2019 às 08:38

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 08:38

Uma carreta, que transportava um bloco de granito, tombou na madrugada desta quarta-feira (25), na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O acidente aconteceu no trevo que dá acesso à Rodovia do Contorno.
Outros motoristas chegaram a parar às margens da rodovia para ajudar. A Polícia Militar informou que uma equipe esteve no local, e em contato com o condutor da carreta, ele disse que não houve nenhuma vítima.
Quem passa pelo local frequentemente afirma que é comum acidente deste tipo naquela região. “Desse lado que ele tombou, é o primeiro que eu vejo, mas do outro lado já aconteceu vários”, relatou o caminhoneiro Leandro Correa.

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