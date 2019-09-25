Carreta tomba na rodovia ES 488, em Cachoeiro

Uma carreta, que transportava um bloco de granito, tombou na madrugada desta quarta-feira (25), na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, em, no Sul do Estado. O acidente aconteceu no trevo que dá acesso à Rodovia do Contorno.

Outros motoristas chegaram a parar às margens da rodovia para ajudar. Ainformou que uma equipe esteve no local, e em contato com o condutor da carreta, ele disse que não houve nenhuma vítima.

Quem passa pelo local frequentemente afirma que é comum acidente deste tipo naquela região. “Desse lado que ele tombou, é o primeiro que eu vejo, mas do outro lado já aconteceu vários”, relatou o caminhoneiro Leandro Correa.