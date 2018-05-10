Carreta tomba e destrói carro em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta | Gazeta Online

Uma carreta carregada com 37 toneladas de cimento tombou na Rua Edmundo Ramos no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Estado. Um veículo que estava estacionado no local ficou destruído após ser atingido pela carga. Ninguém se feriu.

A carreta ficou atravessada na pista e interrompeu o trânsito. Por sorte, ninguém passava na hora. O motorista Alexandre Ferreira contou que o acidente foi por volta das 8h. Ele ainda tentou parar o veículo para que ele não tombasse.

Os sacos de cimento seriam descarregados em uma loja de material de construção a poucos metros do local do acidente. O aposentado João Carlos Gomes viu o acidente. Aquele barulhão todo, todo mundo gritando. Pra mim tinha gente dentro do carro que estava amassado lá. Me assustei muito.

A professora Luciana Grejo estava em casa e por pouco não viu a carreta invadir o quintal. Eu estava estudando na copa. Na hora que ouvi o barulho, saí correndo com medo.

A atendente Ilsa Fernandes que também mora na rua se assustou. Ouvi um barulho muito grande. Fui no terraço das minha mãe para ver. Vi uma poeira de cimento subindo. Seria bom parar de passar caminhões por aqui, conta.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito ainda não havia registrado denúncia sobre irregularidades nessa rua onde o acidente ocorreu. E que nos próximos dia a fiscalização será intensificada na área. Enquanto isso, já está em andamento preparo da documentação para ampliar a restrição do acesso de caminhões à área urbana do município, por meio de portaria, além da instalação de placas.