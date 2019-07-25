Carreta com blocos de pedra tomba em Iconha

Publicado em 25 de julho de 2019 às 18:46
- Atualizado há 6 anos
Uma carreta carregando dois blocos de pedra tombou na tarde desta quinta-feira (25) em Iconha, no Sul do Estado. A carroceria tombou na pista e o motorista não se feriu. Motoristas que passaram logo após o acidente ficaram assustados.
O acidente aconteceu na Rodovia Darcy Marchiori, que liga Iconha a Vargem Alta, por volta das 15h. As causas do acidente ainda não foram informadas, segundo a Polícia Militar. Mas, motoristas dizem que a carreta teria dado um ‘L’ na pista.
"Passei logo após o acidente. A pista ficou fechada uns 30 minutos e depois liberou em pare e siga. O motorista não se feriu. Foi um susto", contou o motorista Geovani Bergano.
Com o impacto das pedras, um buraco se formou no asfalto. O trânsito segue em meia pista. De acordo com os militares, o dono da carga estava providenciando a retirada dos blocos da pista.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o