Carreta com blocos de pedra tomba em Iconha

Motoristas que passaram logo após o acidente ficaram assustados

Gazeta Online

Publicado em 25 de julho de 2019 às 18:46

 - Atualizado há 6 anos

Blocos caíram na rodovia que liga Iconha a Vargem Alta Crédito: Geovani Bérgamo

Uma carreta carregando dois blocos de pedra tombou na tarde desta quinta-feira (25) em Iconha, no Sul do Estado. A carroceria tombou na pista e o motorista não se feriu. Motoristas que passaram logo após o acidente ficaram assustados.

O acidente aconteceu na Rodovia Darcy Marchiori, que liga Iconha a Vargem Alta, por volta das 15h. As causas do acidente ainda não foram informadas, segundo a Polícia Militar. Mas, motoristas dizem que a carreta teria dado um ‘L’ na pista.

Crédito: Geovani Bérgamo

"Passei logo após o acidente. A pista ficou fechada uns 30 minutos e depois liberou em pare e siga. O motorista não se feriu. Foi um susto", contou o motorista Geovani Bergano. 

Com o impacto das pedras, um buraco se formou no asfalto. O trânsito segue em meia pista. De acordo com os militares, o dono da carga estava providenciando a retirada dos blocos da pista.

