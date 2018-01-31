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Doença

Carneiros morrem infectados por raiva em Cachoeiro de Itapemirim

Para evitar o avanço da doença, a Vigilância Ambiental está fazendo um bloqueio com vacinação dos animais na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 18:06

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 18:06

Oito carneiros  morreram infectados por raiva em uma propriedade na localidade de Timbó, interior de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. Para evitar o avanço da doença, a Vigilância Ambiental está fazendo um bloqueio com vacinação de animais na região.
A gente percebeu que eles não estavam bem, começaram a ficar rodando, meio desnorteados. Depois, morriam. A gente dava remédio, mas ficavam dois dias caídos, sem comer, contou o produtor rural Erenildo Fontão,da propriedade em que morreram os carneiros.
Para evitar o avanço da doença, a Vigilância Ambiental está fazendo um bloqueio com vacinação dos animais na região Crédito: TV Gazeta Sul
Amostras dos animais mortos foram recolhidas e o diagnóstico da doença foi confirmado. A raiva infecciosa, passa dos animais ao homem e vice-versa. A doença é transmitida ao homem pelo vírus presente na saliva e secreções do animal infectado.
Por conta das mortes, a Vigilância Ambiental começou um reforço na vacinação contra a raiva na região do Timbó. Cães e gatos que não foram vacinados durante a campanha em agosto do ano passado agora são imunizados.
Na sítio do lavrador Fernando Gomes, que também fica no Timbó, os animais ainda não tinham recebido a vacina durante a campanha. Agora vacinei, fiz tudo certinho. Vou esperar para dar a segunda dose agora, comentou.
De acordo com o servidor da vigilância ambiental, Fábio Gava, o caso registrado foi pontual. A situação do Timbó foi controlado, um caso isolado e o bloqueio foi feito. Ao recebermos o caso, fizemos o trabalho no local, de casa em casa, fazendo a vacinação em cães em gatos. Três pessoas que também tiveram contato com os animais foram imunizados, contou.
CAMPANHA
Além da região do Timbó, no próximo sábado (3) cinco bairros terão a vacinação contra a raiva, são eles: Alto União, São Luiz Gonzaga, Coronel Borges, Arariguaba e Monte Belo. Na campanha de agosto do ano passado, 30 mil animais foram vacinados em Cachoeiro de Itapemirim. As pessoas que ainda não levaram seus animais para vacinar, poderão aproveitar a oportunidade de imunização.

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