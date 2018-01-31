Carneiros morrem infectados por raiva em Cachoeiro de Itapemirim

Oito carneiros morreram infectados por raiva em uma propriedade na localidade de Timbó, interior de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. Para evitar o avanço da doença, a Vigilância Ambiental está fazendo um bloqueio com vacinação de animais na região.
A gente percebeu que eles não estavam bem, começaram a ficar rodando, meio desnorteados. Depois, morriam. A gente dava remédio, mas ficavam dois dias caídos, sem comer, contou o produtor rural Erenildo Fontão,da propriedade em que morreram os carneiros.
Amostras dos animais mortos foram recolhidas e o diagnóstico da doença foi confirmado. A raiva infecciosa, passa dos animais ao homem e vice-versa. A doença é transmitida ao homem pelo vírus presente na saliva e secreções do animal infectado.
Por conta das mortes, a Vigilância Ambiental começou um reforço na vacinação contra a raiva na região do Timbó. Cães e gatos que não foram vacinados durante a campanha em agosto do ano passado agora são imunizados.
Na sítio do lavrador Fernando Gomes, que também fica no Timbó, os animais ainda não tinham recebido a vacina durante a campanha. Agora vacinei, fiz tudo certinho. Vou esperar para dar a segunda dose agora, comentou.
De acordo com o servidor da vigilância ambiental, Fábio Gava, o caso registrado foi pontual. A situação do Timbó foi controlado, um caso isolado e o bloqueio foi feito. Ao recebermos o caso, fizemos o trabalho no local, de casa em casa, fazendo a vacinação em cães em gatos. Três pessoas que também tiveram contato com os animais foram imunizados, contou.
CAMPANHA
Além da região do Timbó, no próximo sábado (3) cinco bairros terão a vacinação contra a raiva, são eles: Alto União, São Luiz Gonzaga, Coronel Borges, Arariguaba e Monte Belo. Na campanha de agosto do ano passado, 30 mil animais foram vacinados em Cachoeiro de Itapemirim. As pessoas que ainda não levaram seus animais para vacinar, poderão aproveitar a oportunidade de imunização.