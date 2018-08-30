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Solidariedade

Captação de órgãos de criança no Sul do ES beneficia seis pessoas

A criança de 11 anos que não teve o nome divulgado estava internada no Hospital São Francisco de Assis

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 12:59
A criança estava internada no Hospital Infantil de Cachoeiro Crédito: Beatriz Caliman
Uma captação de múltiplos órgãos foi realizada na tarde desta quarta-feira (29) no Hospital Infantil São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A família da criança de 11 anos, que não teve o nome divulgado, autorizou a captação que beneficiará de imediato quatro pessoas.
De acordo com a coordenadora da Central de Transplantes do Espírito Santo, Maria Machado, foram captados o fígado, os dois rins e os pulmões do doador, além das duas córneas, que, depois de processadas, poderão beneficiar mais duas pessoas, totalizando seis receptores.
A definição de quem receberá os órgãos doados é feita por meio de um sistema on-line do Ministério da Saúde gerenciado pelo Sistema Nacional de Transplantes, obedecendo a critérios rígidos estabelecidos pela legislação federal, entre eles compatibilidade sanguínea entre doador e receptor, estado de saúde do receptor e tempo de espera pelo órgão.
A prioridade é dada para pacientes do estado onde o órgão foi captado. Se nenhum dos receptores for compatível, o órgão é disponibilizado para a Central Nacional de Transplantes, que fará a oferta para receptores de outros estados, obedecendo aos mesmos critérios da legislação federal, detalhou a coordenadora.
Maria destaca que o gesto solidário desta família do Sul do Espírito Santo ultrapassou as barreiras geográficas do Estado, pois os órgãos captados nesta quarta-feira (29) beneficiarão pacientes não só no Espírito Santo (fígado e duas córneas), mas também em São Paulo (pulmões) e em Minas Gerais (dois rins).
Que estes gestos de solidariedade continuem e possam alcançar os milhares de pacientes que estão cadastrados na fila à espera de um órgão e que aguardam a oportunidade de um recomeço. É com este objetivo que estamos sempre enfatizando para a população a importância da doação, comentou a coordenadora da Central de Transplantes. 
FILA
No momento, a fila de espera por um órgão para transplante no Espírito Santo tem 4 pessoas aguardando um coração, 38 à espera de um fígado, 88 necessitam de uma córnea e 939 aguardam um ruim.

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