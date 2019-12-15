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Acidente

Capotamento deixa três jovens feridos em Guaçuí

Um dos passageiros era uma grávida de 5 meses. Todos foram levados para o Pronto Socorro do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 15:48

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 15:48

O capotamento de um veículo na BR 482, em Guaçuí, região do Caparaó, deixou três jovens feridos na madrugada deste domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas era uma gestante de cinco meses.
O acidente aconteceu por volta da 1 hora, próximo a uma curva. O Corpo de Bombeiros informou que quando chegou ao local os feridos já estavam fora do carro. As vítimas, segundo os militares, não se feriram gravemente e foram levadas para o pronto Socorro de Guaçuí. A unidade não informou o estado de saúde dos pacientes.
Ainda de acordo com o relato dos militares, havia garrafas de cerveja e cachaça dentro do veículo e todos apresentavam sinais de embriaguez.

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