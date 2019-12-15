Capotamento deixa três jovens feridos em Guaçuí

O capotamento de um veículo na BR 482, em Guaçuí, região do Caparaó, deixou três jovens feridos na madrugada deste domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas era uma gestante de cinco meses.
O acidente aconteceu por volta da 1 hora, próximo a uma curva. O Corpo de Bombeiros informou que quando chegou ao local os feridos já estavam fora do carro. As vítimas, segundo os militares, não se feriram gravemente e foram levadas para o pronto Socorro de Guaçuí. A unidade não informou o estado de saúde dos pacientes.
Ainda de acordo com o relato dos militares, havia garrafas de cerveja e cachaça dentro do veículo e todos apresentavam sinais de embriaguez.