Cantor relembra pânico em restaurante durante temporal em Vargem Alta

O cantor e produtor musical Fábio Biola conta como foram os momentos vividos em um restaurante localizado no Mirante de Vargem Alta , na região Serrana, na tarde do último sábado (27). Ele filmou o momento que o local foi atingido por fortes rajadas, causando prejuízos e gerando pânico entre os clientes.

VEJA VÍDEO

Fábio disse que no momento da ventania estava com um grupo de amigos e conhecidos, entre elas a Kelly, por quem gritava à procura dela, preocupado, durante a gravação do vídeo.

Por causa dos danos provocados pelo temporal, o restaurante só deve reabrir nos próximos 15 dias.

ENTREVISTA

Como foi estar lá na hora do temporal?

A gente achou que seria só uma chuva, que iria passar logo e que não teríamos risco nenhum. De repente, o vento ficou muito forte e começou a derrubar as portas de vidro, mesas e vasilhames, destelhando, começou a ficar perigoso. Tentei ajudar os funcionários, eles que são os guerreiros que arriscaram a própria vida, eles são uns heróis.

E a Kelly?

Eu estava sentado do lado dela na mesa e comecei a filmar e ela continuou sentada na mesa. Quando a coisa começou a ficar feia, comecei a chamá-la, que se aproximou de mim. Depois, quando comecei a ajudar a escorar a porta, ela foi para o banheiro sem me avisar e eu fiquei desnorteado. Fui até o estacionamento para procurá-la porque achei que ela havia se trancado dentro do carro. Mas ela estava dentro do banheiro com outras mulheres que estavam no restaurante.

Você já enfrentou um vendaval com esta intensidade?

Não, quando eu estava na praia já teve vendaval, mas não assim. Graças a Deus ninguém se feriu.

Como foi o retorno para Cachoeiro de Itapemirim?

A luz acabou por causa da ventania. Muitas árvores caíram na rodovia bloqueando os dois sentidos. Ficamos uns 40 minutos esperando. Alguns motoristas usaram motosserra para tentar retirar os troncos e desobstruir as pistas. Quando o tráfego foi liberado, descemos e vimos que os radares não estavam funcionando, tinha muita fiação na estrada. O susto não foi só no restaurante, foi no caminho também. Foi muito perigoso.