Caminhoneiro morre em acidente na BR 101

Um caminhoneiro de 58 anos morreu na noite deste domingo (14) em um acidente envolvendo um caminhão, uma carreta e dois veículos de passeio na BR 101, no município de Rio Novo do Sul. O motorista do caminhão perdeu o controle ao invadir a contramão e bater na lateral da carroceria da carreta.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu às 19h, no km 391,2. Depois de bater na lateral da carroceria da carreta, o caminhão ainda atingiu um Fiat Uno, que vinha logo atrás. Um dos pneus do caminhão se soltou e atingiu com a frente de um Honda Fit.
O caminhão acabou caindo em uma ribanceira. O motorista morreu no local, segundo a PRF. O corpo do caminhoneiro foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A concessionária que administra a via, a Eco101, informou que um carona do caminhoneiro foi levado a Santa Casa de Cachoeiro. As outras pessoas, que estavam nos outros veículos, não tiveram sem ferimentos.