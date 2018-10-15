Caminhoneiro morre em acidente na BR 101

Um caminhoneiro de 58 anos morreu na noite deste domingo (14) em um acidente envolvendo um caminhão, uma carreta e dois veículos de passeio na BR 101 , no município de Rio Novo do Sul . O motorista do caminhão perdeu o controle ao invadir a contramão e bater na lateral da carroceria da carreta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu às 19h, no km 391,2. Depois de bater na lateral da carroceria da carreta, o caminhão ainda atingiu um Fiat Uno, que vinha logo atrás. Um dos pneus do caminhão se soltou e atingiu com a frente de um Honda Fit.

O caminhão acabou caindo em uma ribanceira. O motorista morreu no local, segundo a PRF. O corpo do caminhoneiro foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.