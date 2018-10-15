Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Caminhoneiro morre em acidente na BR 101

Motorista do caminhão bateu em carreta e envolveu outros dois carros de passeio no acidente em Rio Novo do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 20:12

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 20:12

Um caminhoneiro de 58 anos morreu na noite deste domingo (14) em um acidente envolvendo um caminhão, uma carreta e dois veículos de passeio na BR 101, no município de Rio Novo do Sul. O motorista do caminhão perdeu o controle ao invadir a contramão e bater na lateral da carroceria da carreta.
especial
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu às 19h, no km 391,2. Depois de bater na lateral da carroceria da carreta, o caminhão ainda atingiu um Fiat Uno, que vinha logo atrás. Um dos pneus do caminhão se soltou e atingiu com a frente de um Honda Fit.
O caminhão acabou caindo em uma ribanceira. O motorista morreu no local, segundo a PRF. O corpo do caminhoneiro foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A concessionária que administra a via, a Eco101, informou que um carona do caminhoneiro foi levado a Santa Casa de Cachoeiro. As outras pessoas, que estavam nos outros veículos, não tiveram sem ferimentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados